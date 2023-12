PSG : entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, les montagnes russes ?

Une crise de couple ? Luis Enrique a affirmé mardi que sa relation avec Kylian Mbappé était "parfaite", alors que l'attaquant français du PSG est apparu le visage fermé lors du match contre Lille dimanche en Ligue 1 après avoir été agacé contre Dortmund mercredi en Ligue des champions. "Comme toujours, une relation parfaite", a répondu l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain interrogé sur le sujet.

"On n'est pas en couple mais surtout parce que c'est lui qui ne veut pas (sourire). Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, je suis très proche de la plupart de mes joueurs", a-t-il poursuivi lors de sa conférence de presse à la veille du dernier match de la phase aller de Ligue 1 contre Metz au Parc des Princes (21 heures). "On a toujours été très proches avec Kylian. Il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j'aime bien rigoler. On a une très bonne relation avec le reste des joueurs", a poursuivi le technicien.

Un entraîneur tatillon avec son attaquant

A Dortmund mercredi dernier, lors du match décisif de C1, la star du PSG avait été passablement agacée en fin de match, frustrée de voir ses coéquipiers chercher à conserver le nul, plutôt que d'attaquer pour l'emporter, ce qui aurait garanti la première place du groupe. Quatre jours plus tard, en déplacement à Lille (1-1), le Parisien, en fin de contrat au PSG en juin prochain, a joué le visage fermé tout au long du match même quand il a transformé un pénalty (66e).

Interrogé sur le parcours de son attaquant qui fête ses 25 ans mercredi, l'Espagnol a déclaré : "J'espère qu'il aura encore plus de succès ici au PSG et qu'on pourra l'aider. Il est fantastique (...) et c'est une chance de l'avoir." Ses "statistiques aussi sont impressionnantes. J'espère le voir toujours au sommet du football mondial", a-t-il insisté.

En attendant, depuis son arrivée en début de saison à Paris, Louis Enrique ne ménage pas sa star. En novembre dernier, après un triplé retentissant de Kylian Mbappé, l'entraîneur parisien avait affirmé qu'il n'était pas très content de la prestation de son attaquant vedette. Mardi, Luis Enrique a donc adouci son discours et le capitaine de l'équipe de France, qui fête aujourd'hui ses 25 ans, a certainement dû apprécier.