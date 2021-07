Le "Footing culturel", ou comment visiter une ville en courant

C'est un moyen de faire du sport tout en s'instruisant. Les "footings culturels", ces courses en ville avec des escales devant des monuments ou des sculptures se développent de plus en France. Des courses à pied avec des pauses culturelles sont en effet organisées pour les joggeurs. C'est notamment le cas à Arcachon, où une guide conférencière a été la première à proposer ce concept de visites ludiques dans la ville.

Une visite d'Arcachon sur 6 kilomètres

"Ça n'existait pas ici et mes collègues m'ont donné l'idée de faire visiter Arcachon en courant. C'était quelque chose que je faisais déjà en accompagnement de groupes d'Américains en Europe et j'ai trouvé ça super. On faisait ça à Rome ou encore Barcelone, et on visitait la ville en deux heures", explique Virginie Bernard.

À Arcachon, cette guide fait donc visiter les petits quartiers à ses joggeurs en les commentant, sur une distance de six kilomètres. "C'est la ville des quatre saisons et c'est très pratique de pouvoir y faire du running culturel sans forcément rentrer dans le détail", poursuit-elle.

"Pas forcément pour des marathoniens"

Pour la guide, ce concept ne concerne pas forcément des personnes avec un niveau sportif très élevé. "C'est sportif mais ce n'est pas forcément pour des marathoniens, j'ai bien organisé ma visite pour que l'on s'arrête dès qu'il y a des explications. À la fin, on est tout de même bien rincés. Il s'agit vraiment de découvrir une ville en gardant sa forme", a-t-elle expliqué.

Ces sorties existent également dans d'autres villes de France comme Nantes ou Paris, où plusieurs circuits sont proposés : de la rive droite aux berges de Seine, en passant par la Tour Eiffel et la place de la Concorde ou encore le Marais et le Paris de la Révolution française. À Lyon, on peut également apprendre l'histoire des traboules et découvrir le quartier de la Croix Rousse.

À Rouen enfin, ces courses durent en moyenne 1h30 pour la version running et 2h15 en version marche rapide. Et elles abordent à chaque fois des thèmes différents, allant de la mythologie à l'art de la gastronomie ou encore les histoires d’amour.