Tournoi des VI Nations : date, heure, chaîne TV... Tout savoir avant le match Angleterre-France

L’heure du Crunch approche. Le XV de France se déplace en Angleterre ce week-end à l’occasion de la quatrième journée du Tournoi des VI Nations. Décisif pour le classement final de la compétition, les Bleus n’ont pas d’autre choix que de l’emporter s’ils veulent garder un infime espoir de glaner le trophée et de conserver ainsi leur titre. Actuellement quatrièmes (sur six) après 3 journées, les hommes de Fabien Galtier peuvent encore espérer remonter quelques places, mais l’acquisition du bonus offensif et de la victoire seront pour cela obligatoires.

Le match entre l’Angleterre et la France se disputera samedi à partir de 17h45. Pour cette édition 2023, le Crunch est intercalé entre le premier match et le troisième match de cette quatrième journée. Concernant les deux autres rencontres, le pays de Galles se déplace en Italie, samedi à 15h15. L’Ecosse accueillera l’Irlande dimanche à 16 heures.

Où voir Angleterre-France ?

Le Crunch sera diffusé en direct à la télévision sur France 2 à partir de 15h45. La chaîne du service public diffusera également les deux autres rencontres de cette quatrième journée du tournoi. Il sera également possible de suivre le match Angleterre-France en fil rouge sur Europe 1. À partir de 20 heures, un débrief de la rencontre sera effectué dans l’émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).