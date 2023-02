Tournoi des VI Nations : Fabien Galthié annonce une «rupture du ligament croisé» pour Jelonch

Coup dur pour les Bleus. Le troisième ligne Anthony Jelonch souffre d'une "rupture du ligament croisé antérieur" d'un genou et devrait être absent "six mois", a indiqué dimanche le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. Cette nouvelle remet en cause la présence du joueur de Toulouse (26 ans, 25 sélections) au Mondial 2023 en France, programmé du 8 septembre au 28 octobre.

"Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Vous connaissez le protocole : c'est quasiment six mois d'absence, entre l'opération et la rééducation", a expliqué Galthié après la victoire contre l'Écosse (32-21).

Sorti sur protocole commotion

Jelonch est sorti au bout d'un quart d'heure de jeu, remplacé par son partenaire en club François Cros. Il avait déjà quitté le terrain sur protocole commotion. Ancien joueur de Castres, proche du capitaine Antoine Dupont, Jelonch est un joueur cadre du XV de France et avait débuté les trois matches du Tournoi des six nations 2023 dans la peau d'un titulaire.

Depuis l'arrivée de Galthié en 2020, il a également débuté dix-neuf matches en tant que titulaire et malgré la concurrence en troisième ligne, aux côtés de Grégory Alldritt, François Cros ou Charles Ollivon. Les Bleus ont battu l'Écosse (32-21), dimanche, lors de la 3e journée du Tournoi des six nations après avoir chuté contre l'Irlande.

Tenants du titre, ils sont actuellement 4e au classement, loin derrière le XV du Trèfle, dernière équipe invaincue, mais à égalité de points avec l'Écosse, 2e, et l'Angleterre, 3e (10 points chacun). Lors de la Coupe du monde, les hommes de Fabien Galthié affronteront la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture du Mondial, le 8 septembre avant l'Italie, l'Uruguay et la Namibie, les autres nations de leur groupe.