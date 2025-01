Tournoi des VI Nations : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l'entrée en lice de la France face au pays de Galles ?

Le XV de France débute donne le la à l'édition 2025 du Tournoi des VI Nations ce vendredi soir, en accueillant le pays de Galles au Stade de France. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre l'entrée en lice des Bleus, parmi les favoris de la compétition ? Europe 1 fait le point.

Les supporters du XV de France s'apprêtent à voir Romain Ntamack être associé à Antoine Dupont ce vendredi soir, pour l'entrée en lice des Bleus dans le Tournoi des VI Nations face au pays de Galles. Oscar Jegou et Hugo Auradou, innocentés après l'affaire de viol aggravé en Argentine, figurent dans la liste du sélectionneur Fabien Galthié mais ils démarreront sur le banc des remplaçants.

Un coup d'envoi à 21h15

Cette rencontre entre la France et le pays de Galles, qui aura lieu au Stade de France de Saint-Denis, donnera le coup d'envoi officiel de l'édition 2025 de cette compétition annuelle, réunissant les six meilleures équipes d'Europe : l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, l'Italie, et donc la France et le pays de Galles.

Le premier match des Bleus sera retransmis sur France 2. La chaîne propose un avant-match à partir de 20h40, avant le coup d'envoi prévu à 21h15. Un débrief de la rencontre sera assuré dès la fin de la partie.

France-pays de Galles, première journée du Tournoi des VI Nations Horaire : coup d'envoi à 21h15 Diffuseur : France 2

Samedi, les deux autres affiches verront s'affronter l'Écosse et l'Italie à 15h15, et l'Irlande et l'Angleterre à 17h45, toujours sur les antennes de France Télévisions.