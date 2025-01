Tournoi des VI Nations : découvrez la compo du XV de France pour le match d'ouverture contre le pays de Galles

Le XV de France ouvrira le Tournoi des VI Nations face au pays de Galles vendredi 31 janvier 2025 au Stade de France (21h15). Ce mercredi, Fabien Galthié a annoncé la composition de l'équipe chargée de bien entamer la compétition.

Fabien Galthié a annoncé, ce mercredi matin, sa première composition pour le lancement du Tournoi des Six-Nations, ce vendrediau Stade de France. Pour affronter le Pays de Galles, le sélectionneur des Bleus a décidé d’appeller Alexandre Roumat (27 ans, 7 sélections), aux côtés de son coéquipier en club Emmanuel Meafou. Roumat pallie notamment le forfait de Thibaud Flament, touché à la cuisse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La composition complète du XV de France est Ramos - Attisogbe, Barassi, Moefana, Bielle-Biarrey - Ntamack, Dupont - Boudehent, Alldritt, Cros - Meafou, Roumat - Atonio, Mauvaka, Gros.

La liste des remplaçants est Marchand, Baille, Colombe, Auradou, Guillard, Jegou, Le Garrec, Gailleton.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

📣🇫🇷 Voici le groupe des 𝟒𝟐 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 convoqués par le staff du #XVdeFrance pour préparer la première rencontre du @SixNations_FR vendredi à 21h15 contre le Pays de Galles au @StadeFrance.#NeFaisonsXV | @renault_fr pic.twitter.com/XBRKsZw54u — France Rugby (@FranceRugby) January 26, 2025

Les cas Aurodou et Jegou

Hugo Auradou et Oscar Jegou seront remplaçants vendredi pour le premier match du Tournoi des six nations du XV de France contre le pays de Galles, un mois et demi après l'abandon en première instance des poursuites en Argentine après des accusations de viol, a annoncé mercredi le sélectionneur.

Les deux joueurs de 21 ans devraient connaître leur deuxième sélection en Bleu, tous les remplaçants rentrant généralement en jeu au cours d'un match de rugby. La plaignante a fait appel de l'abandon des poursuites et le recours sera examiné les 10 et 11 février, juste après la deuxième journée du Tournoi.

La suite après cette publicité