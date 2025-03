Six nations féminin : les Bleues débutent par un succès essentiel en Irlande

Le XV de France féminin réussit son entrée en lice dans le tournoi des Six nations contre l'Irlande par une victoire essentielle (27-15) à Belfast. En cas de tournoi parfait, les Françaises pourraient disputer le titre contre les Anglaises, vice-championnes du monde, à Twickenham.

Après une année 2024 compliquée, le XV de France féminin s'en est remis à sa défense pour résister au retour de l'Irlande et débuter son Tournoi des six nations par une victoire essentielle (27-15) samedi à Belfast. Les Tricolores voulaient montrer une image différente et imposer leur jeu après avoir fait pâle figure lors du Women XV à l'automne dernier, avec notamment deux lourdes défaites contre les Canadiennes (46-24) et les Néo-Zélandaises (39-14).

Une seconde période plus difficile

Sur la pelouse du Kingspan Stadium, elles y sont d'abord parvenues, acculant les femmes du Trèfle dans leur camp pendant près de 40 minutes. Mais elles ont connu une seconde période plus difficile après le carton rouge de 20 minutes infligé à la centre Gabrielle Vernier.

Qu'importe. En tête au score grâce aux essais rapides de Vernier et de l'ailière Marine Ménager, les joueuses des sélectionneurs Gaëlle Mignot et David Ortiz ont ensuite sorti les muscles en défense à 14, avant de ressortir la tête de l'eau en fin de match pour assurer la victoire.

Si elles parviennent à rester invaincues jusqu'à la dernière journée, les Bleues disputeront probablement le titre aux Anglaises, vice-championnes du monde, en clôture de la compétition, le 26 avril à Twickenham.

Solides en défense, mais manque de patience

Face à l'Irlande, une sélection en nette progression depuis l'arrivée de l'Anglais Scott Bemand à sa tête à l'été 2023, les Françaises ont su éviter le piège. D'entrée, elles ont occupé le camp des locales et ont rapidement concrétisé leur domination grâce à Vernier (7e) et Ménager (18e).

Solides en défense sur les rares incursions irlandaises, les Françaises ont malgré tout cédé une première fois face à la puissance de la troisième ligne Aoife Wafer (22e). Elles ont ensuite manqué de patiente et de réalisme dans les 22 mètres irlandais pour alourdir davantage le score à la pause (17-5).

Et elles auraient été bien inspirées de le faire car au retour des vestiaires, l'ascendant a changé de camp. Réduites à 14 après un carton jaune infligé à Gabrielle Vernier (45e), converti en carton rouge de 20 minutes par le bunker, les Bleues ont subi la pression des Irlandaises.

Mais malgré deux essais sur ballon porté, conclus par la talonneuse Neve Jones (46e) et par Wafer encore elle (67e), le XV du Trèfle n'est pas parvenu à reprendre le score, étant toujours mené 17-15. Revenues à 15 contre 15, les Françaises en ont profité pour reprendre le large au score grâce au pied de l'arrière Morgane Bourgeois, à cinq sur cinq face aux perches, et au troisième essai bleu libérateur de la centre Émilie Boulard.