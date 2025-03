Tournoi des Six Nations : ces records battus (ou égalés) après le triomphe du XV de France

La France a vibré samedi soir devant ses rugbymen, vainqueurs de l'Écosse et du Tournoi des Six Nations dans la fraîcheur du Stade de France. Outre la performance sportive, cette rencontre a également permis aux hommes de Fabien Galthié de battre ou d'égaler certains records.

C'est un succès qui restera dans les annales. Le XV de France a remporté son deuxième Tournoi des Six Nations sous l'ère Fabien Galthié ce samedi soir au Stade de France, en s'imposant face à l'Écosse dans la fraîcheur de la nuit dionysienne. Une victoire acquise de haute lutte, et cela se répercute sur les performances des Bleus : des records individuels et collectifs ont été battus cette année.

Record d'essais battus

Grâce à leur quatre essais contre l'Ecosse dont un doublé de Yoram Moefana, les Français ont au total marqué 30 essais durant le Tournoi 2025, et terminent à une longueur devant la précédente marque, détenue par l'Angleterre de 2001 (29).

"On sent qu'on sent, qu'on pose des problèmes" aux défenses, s'est félicité Fabien Galthié après le match contre le XV du Chardon. "On a touché du doigt pendant cette compétition quelque chose qui nous permettait de déséquilibrer les défenses".

Avec 218 points marqués au total, les Bleus échouent à quelques longueurs de ces mêmes Anglais de 2001 (229). Même combat pour le record de la plus grosse différence de points, qui reste aux mains des coéquipiers de Jonny Wilkinson: +149 contre 125 pour les Bleus cette année.

Penaud et Fickou, toujours plus haut

En marquant contre l'Irlande, Damian Penaud est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Bleus en activité, à égalité avec Serge Blanco (38 essais). Il a inscrit 17 essais dans le Tournoi, ce qui en fait le 8e marqueur de tous les temps de la compétition, loin derrière le leader, le centre irlandais Brian O'Driscoll avec 26 essais.

En étant aligné contre l'Ecosse, le centre des Bleus Gaël Fickou a égalé le record français du centre Philippe Sella avec 50 matches dans le Tournoi. Il a célébré au passage sa 94e cape, une longueur devant Blanco, et est à 30 ans le Français le plus capé encore en activité, avec devant lui Raphaël Ibanez (98), Sella (111) et Fabien Pelous (118).

Thomas Ramos dépasse Frédéric Michalak

En inscrivant 20 points contre le XV du Chardon samedi (un essai, trois pénalités, trois transformation), l'arrière Thomas Ramos a atteint les 450 points sous le maillot bleu, battant le précédent record de Frédéric Michalak (436).

"Pour moi, c'est forcément une grande fierté de pouvoir dépasser un joueur comme ça, un joueur que j'admirais quand j'étais petit", a réagi Ramos après la recontre. A seulement une longueur de la barre des 100 transformations en Bleu, Ramos en a passé 21 dans le Tournoi, encore loin du record détenu par l'Anglais Jonny Wilkinson (24 transformations en 2001).

Louis Bielle-Biarrey, à toute vitesse

En marquant un 8e essai dans le Tournoi, Louis Bielle-Biarrey a égalé le record de l'Anglais Cyril Lowe en 1914 et de l'Ecossais Ian Smith en 1925 (Cinq nations à l'époque). "Il a tellement progressé depuis la Coupe du Monde (2023)" a déclaré Galthié après la victoire contre l'Ecosse, saluant "un exemple à suivre pour beaucoup de joueurs de cette équipe".

Avec au moins un essai à chaque match, 'LBB' est le troisième joueur de l'histoire des Six Nations avec au moins un essai par match après un autre français, Philippe Bernat-Salles (2001), et l'Anglais Tommy Freeman, auteur d'un essai à chaque rencontre cette année, le dernier contre le pays de Galles. Avant eux, Patrick Estève (1983) et Philippe Sella (1986) l'avaient fait à Cinq nations.

Rome et Dublin, deux triomphes

En écrasant l'Italie 73 à 24 à Rome lors de la 3e journée, les Bleus ont battu le précédent record de points marqués par la France dans un match du Tournoi, qui était de 56 points, là aussi contre l'Italie, au Stadio Flaminio à Rome en 2005 (56-13). Ils ont surtout battu avec 11 essais le record établi par l'Angleterre, qui en 2001 avait surclassé l'Italie à Twickenham (80-23, 10 essais).

C'est également la plus large victoire des Bleus contre l'Italie dans le Tournoi, (+49, contre +43 en 2005) et le record de points marqués contre les voisins transalpins (73 contre 60 auparavant). En s'imposant à Dublin 42 à 27 lors de la 4e journée, les Français ont également signé une nouvelle marque : jamais la France n'avait marqué autant de points sur le sol irlandais. Le précédent record était de 32 points, en 1997 (victoire 32-15).