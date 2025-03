«On va fêter ça comme il se doit» : à Toulouse, les supporters en liesse après la victoire du XV de France

Le XV de France a triomphé samedi soir dans le Tournoi des Six Nations après sa victoire contre l'Écosse au Stade de France. Un succès fêté partout en France et peut-être encore plus à Toulouse, ville indissociable du rugby. Europe 1 a rencontré des supporters aux anges.

La fête la plus totale à Toulouse. La cité du rugby a célébré, "comme il se doit", une bonne partie de la nuit, la victoire du XV de France samedi soir dans le Tournoi des Six Nations. Dans un bar du centre-ville, les chants "On est les champions !" ont résonné dès la fin du coup de sifflet final après un match face à l'Écosse qui a mis du temps à basculer en faveur des Bleus.

"Au moins, on est sûr que les Anglais ne l'auront pas"

Un soulagement pour ces supporters maquillés aux couleurs de l'équipe de France, qui espéraient un succès dans le tournoi depuis trois ans. "C'est un plaisir de gagner les Six Nations, enfin on l'attendait ! C'était un bon match. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux !", savoure ce premier fan au micro d'Europe 1. "On était à fond de la première à la 80e minute, et au moins, on est sûr que les Anglais ne l'auront pas. C'est une victoire de plus", pointe cet autre supporter toulousain.

"On est hyper heureux du résultat !", s'exclame une fan du XV de France. "On a eu un petit peur en fin de première mi-temps parce qu'on s'est dit que les Écossais n'allaient pas nous lâcher. Mais le trophée est de nouveau dans les mains. On va fêter ça à Toulouse comme il se doit, et puis à l'année prochaine !", prévient-elle.

Une soirée parfaite, d'autant plus que deux records ont été battus. Thomas Ramos est devenu le meilleur marqueur français, et Louis Bielle-Biarrey a bouclé sa campagne avec huit essais. Cela méritait bien une "Marseillaise" entonnée en chœur dans ce bar du centre-ville.