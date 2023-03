Tournoi des VI Nations 2023 : Antoine Dupont élu meilleur joueur de la compétition

C'est un nouveau sacre pour le Français Antoine Dupont. Le joueur de rugby du XV de France a été élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2023, une compétition remportée par l'Irlande. La France a terminé deuxième. Le joueur du Stade Toulousain, aux 47 sélections avec les Bleus, a recueilli 26% des 138.000 suffrages exprimés en ligne. Il avait déjà obtenu cette distinction à deux reprises en 2020 et 2022.

Le demi de mêlée avait été nommé en compagnie de deux autres Bleus, l'ailier Damian Penaud, qui évolue à Clermont, et l'arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos ainsi que de trois Irlandais : le troisième ligne Caelan Doris, l'arrière Hugo Keenan et l'ailier Mack Hansen.

L'Irlande omniprésente

Victorieuse du Tournoi devant la France en ayant réalisé le Grand Chelem, l'Irlande compte dix joueurs dans l'équipe-type, dont le demi d'ouverture Johnny Sexton, le troisième ligne et joueur mondial de l'année 2022 Josh van der Flier et l'arrière Hugo Keenan, préféré à Ramos. Deux Ecossais, les centres Sione Tuipulotu et Huw Jones, complètent cette "dream team" avec trois Français : Dupont, Penaud et le deuxième ligne Thibaud Flament.