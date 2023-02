Tournoi des Six Nations : «L'Italie est une équipe plus que dangereuse», prévient Antoine Dupont

Début du tournoi des Six Nations. Alors que la France est tenante du titre après avoir réalisé un Grand Chelem en 2022, les Bleus entreront en lice ce dimanche face à l'Italie. Pour cette rencontre, le XV de France s'est entraîné ce samedi après-midi à Rome, sous le soleil et dans la bonne humeur. Dans un complexe sportif du nord de la ville, les Français se sont entraînés sous une température presque printanière. Si cela pouvait avoir un air de vacances, les Bleus sont là pour jouer et gagner. Le capitaine Antoine Dupont est venu devant les caméras et les micros à l'issue de l'entraînement.

"Une équipe plus que dangereuse"

"On a de la chance de se déplacer dans des villes sublimes. Là, il fait beau, on pourrait croire qu'il y a un air de vacances. Mais voilà, on sait tous combien seront importants les premières rencontres de ce tournoi. Les oppositions entre la France et l'Italie sont des matchs particuliers. C'est une équipe plus que dangereuse", alerte le meilleur joueur du tournoi des six nations de 2022. Même si les Italiens sont dans une bonne dynamique, les Français partent favoris face à une nation qui n'a plus vaincu la France en rugby depuis 10 ans.