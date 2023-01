Fabien Galthié aborde le Tournoi des six nations «avec beaucoup de joie, de plaisir et de bonheur»

À moins de deux semaines du premier match du Tournoi des six nations des Bleus, le sélectionneur Fabien Galthié était à Londres, lundi 23 janvier. Tenante du titre, l'équipe de France est réunie depuis dimanche à Capbreton dans les Landes. Fabien Galthié s'est projeté, en conférence de presse, sur le début d'année 2023 de son XV de France.

Journaliste : Dans quel état d'esprit abordez vous ce Tournoi en tant que tenant du titre?

Fabien Galthié : "Avec beaucoup de joie, de plaisir et de bonheur. Nous sommes rassemblés depuis hier (dimanche, ndlr) soir. Nous avons commencé notre préparation et l'objectif est de transformer très vite cette sélection en équipe de France: réapprendre à parler le même langage, à avoir la même stratégie et réapprendre aussi notre culture de base et refixer ce qu'on appelle notre +mission+, qui est sacrée".

Journaliste : Après 13 victoires consécutives, pensez-vous que votre équipe a encore une marge de progression ?

Fabien Galthié : "On a vraiment la possibilité de continuer à grandir et à se développer. L'équipe est en train d'acquérir de la maturité et de l'expérience collective. On a identifié très clairement, l'an dernier, des points d'amélioration. On gagne les matches, c'est vrai, mais au cours de chacun d'entre eux, on a eu des temps forts mais aussi des temps faibles, et là-dessus on peut travailler de façon très précise pour continuer à faire grandir notre équipe et l'améliorer".

Journaliste : Le record de victoires consécutives pour une nation majeure du rugby est de 18, y pensez-vous ?

Fabien Galthié : "Quand je vous entends parler de ce record, ça m'émeut, ça me touche, ça me fait quelque chose, c'est vrai. On sent que pourquoi pas, mais chaque match est tellement particulier. Chaque match, on le prépare comme un morceau de vie à part entière avec un adversaire qui représente une nation, une culture, des valeurs. On se rend compte qu'on a des adversaires magnifiques, dans des stades sublimes, avec des compétences techniques autour d'eux incroyables. (Et) on a encore envie de vivre d'autres matches aussi intensément et de rester dans le sublime et le merveilleux".