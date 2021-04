Tournoi des Six Nations : les Bleues veulent créer l'exploit en finale contre l’Angleterre

Crise sanitaire oblige, le Tournoi des Six Nations version 2021 des Bleues ne ressemblent en rien à celui de d’habitude. Décalée de février à avril, la compétition se déroule également dans un format inédit. Les sélections sont séparées en deux poules de trois équipes : la France, l'Irlande et le pays de Galles d’un côté, l'Angleterre, l'Italie et l'Écosse de l’autre, pour ensuite disputer des phases finales.

En poule, les Françaises n’ont pas été tendres : elles ont d’abord écrasé les Galloises (53-6), avant de s’imposer contre les Irlandaises (56-15). Deux performances à nuancer, car les équipes féminines du pays de Galles et de l’Irlande sont largement en-dessous du niveau des Tricolores. Pour les Bleues, le vrai test aura en effet lieu samedi (15 heures) contre le XV de la Rose, en finale du Tournoi.

Une finale contre "une des meilleures nations du monde"

"Je ne pense pas que le groupe aborde ce match avec la pression. Il y a vraiment le plaisir d'être ensemble, de pouvoir jouer une finale contre une des meilleures nations du monde. C'est du pur bonheur. Quand on voit ce qu'il se passe en ce moment en France et dans le monde, on est des privilégiés et on le ressent vraiment", confie au micro d’Europe 1, Safi N'Diaye, deuxième ligne et joueuse la plus expérimentée du groupe.

Dernier entraînement à Marcoussis avant le départ à Londres !



Retour en image au coeur du #XVdeFrance à 24h de la finale du @Womens6Nations contre les #RedRoses !#NeFaisonsXV#ANGFRApic.twitter.com/9o5bZZjHJT — France Rugby (@FranceRugby) April 23, 2021

Mais les Bleues, qui n’ont plus remporté le Crunch depuis sept matches, ne partent pas favorites. "On a une rivalité qui est tout à fait particulière avec les Anglaises puisque dès les catégories jeunes, c'est la seule nation qu'on rencontre. Il y a une forme de domination sur les autres équipes sur les dernières années. Ça donne beaucoup plus de saveurs", reconnait la talonneuse Agathe Sochat.

Dans le petit stade de Twickenham, à côté de celui où joue le XV masculin, les Françaises vont tenter de renverser la vapeur pour gagner leur premier Tournoi depuis trois ans, à comparer avec la dernière victoire de leurs homologues masculins, vieille de 11 ans.