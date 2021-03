EN DIRECT – Six Nations : la France et l'Ecosse au coude-à-coude

EN DIRECT

Après leur incroyable victoire samedi dernier contre le pays de Galles (32-30), les Bleus doivent livrer une dernière bataille vendredi soir contre l’Ecosse. Leur objectif : s’imposer avec le bonus offensif, donc en marquant au moins quatre essais, et un minimum de 21 points d’écart pour remporter, après 11 ans d’attente, le Tournoi des Six Nations.

Les informations à retenir : Les Bleus remportent le Tournoi des Six Nations s’ils s’imposent très largement : avec le bonus offensif et 21 points d’écart

Le XV de France n’a plus remporté le Tournoi depuis 2010

A la 62e minute, les Français étaient menés 20 à 18

Brice Dulin et Damian Penaud ont marqué les deux essais français

60e minute : ESSAI DE L'ECOSSE. La chance sourit aux Ecossais. Alors que Swan Rebbadj est en train d'arracher le ballon, il rebondit et revient dans des mains écossaises. Cherry aplatit et Russell transforme. Tout se complique pour les Bleus. France 18-20 Ecosse.

Le point à la 60e minute : France 18-13 Ecosse. Finn Russell a réduit le score grâce à une pénalité. Les Français multiplient les fautes et se mettent en difficulté. Beaucoup de changements côté français pour apporter du sang neuf : Camille Chat, Jean-Baptiste Gros, Teddy Thomas et Uini Atonio font leur entrée.

Le point à la 50e minute : France 18-10 Ecosse. Le XV de France profite de sa supériorité numérique pour attaquer la deuxième période pied au plancher. Les Bleus ont inscrit un superbe deuxième essai conclu par Damian Penaud. Quelques minutes plus tard, l’ouvreur écossais Finn Russell a tenté un drop des 50 mètres. C’était osé et ça passe à côté. A noter aussi l’entrée en jeu de Romain Taofifenua à la place de Bernard Le Roux. Les Bleus vont devoir pousser pour remporter le Tournoi.

46e minute : ESSAI DE DAMIAN PENAUD ! France 18-10 Ecosse. Après un gros travail de Virimi Vakatawa, Damian Penaud tape au pied et récupère le ballon pour aplatir. C'est le deuxième essai tricolore. Les Bleus lancent leur opération bonus offensif. Romain Ntamack manque la transformation excentrée à droite.

C’est parti pour la seconde mi-temps ! Les Français se sont fait surprendre par l’agressivité des Ecossais en début de match. Peu aidés par les conditions météorologiques, ils n’ont pas réussi à mettre leur jeu en place. S’ils ont pu reprendre le score en fin de seconde période grâce notamment aux (très) nombreuses fautes du XV du Chardon et à un essai de Brice Dulin, les Bleus vont devoir se montrer beaucoup plus conquérants pour espérer remporter le Tournoi.

Le point à la mi-temps : France 13–10 Ecosse. Les Bleus ont réinvesti le camp écossais. Les avants se sentent chauds et choisissent la mêlée alors que les Ecossais multiplient les fautes dans leurs 5 mètres. Après une nouvelle grosse séquence des avants, Antoine Dupont écarte pour Damian Penaud. Même si la passe n’est pas très ajustée, le Clermontois réussit à trouver Brice Dulin. Petite accrochage entre Finn Russell et Antoine Dupont. Les Ecossais font trop de fautes et l’arbitre finit par sanctionner d’un carton jaune Stuart Hogg, le capitaine écossais. Les Bleus débuteront la seconde période en supériorité numérique. Mais la route vers la victoire du Tournoi est encore longue.

36e minute : ESSAI DE BRICE DULIN ! Les Bleus sont de retour et mènent 13-10 après la transformation de Ntamack.

Le point à la 30e minute : France 6 – 10 Ecosse. Première demi-heure très délicate pour les Bleus qui semblent crispés par l’enjeu de la rencontre. Ils multiplient les petites fautes de main et sont en difficulté dans le jeu au pied. Les Français ont beaucoup de mal à sortir de leur camp. Mais les Bleus se rassurent avec leur mêlée qui leur permet d’obtenir une nouvelle pénalité, à 40 mètres. Ça passe une nouvelle fois pour Romain Ntamack. Alerte également du côté de Damian Penaud qui saigne abondamment du nez. Il reste pour le moment sur le terrain.

Le point à la 20e minute : France 3 – 10 Ecosse. Les Ecossais ne laissent pas de répit à la défense française. Les Bleus se sont une nouvelle fois mis en danger suite à une relance hasardeuse de Brice Dulin à quelques mètres de l’en-but français. Isolé, l’arrière tricolore conserve le ballon au sol, pénalité pour l’Ecosse, marquée par Finn Russell.

15e minute : essai pour l’Ecosse ! Malgré une grosse séquence défensive du XV de France, les Ecossais ont réussi à trouver la faille grâce à leur ailier Duhan Van der Merwe. L’essai est transformé par Finn Russell. France 3–7 Ecosse

Le point à la 10e minute : France 3 – 0 Ecosse. Les Bleus ont débuté le match avec une grande rigueur défensive. Bernard Le Roux et Anthony Jelonch se sont illustrés par de gros plaquages. Gaël Fickou, capitaine de la défense, effectue aussi un gros travail dans les rucks. Comme à leur habitude, les Bleus tiennent peu le ballon mais mettent les Ecossais sous pression. Ils ont obtenu une mêlée à cinq mètres et les Ecossais se sont mis à la faute. Pénalité marquée par Romain Ntamack. Le XV de France mène 3-0.

Coup d'envoi de France-Ecosse !

C'est parti pour France–Ecosse ! Après les hymnes, le coup d’envoi de la rencontre a été donné par les Ecossais. Le match a débuté sous une pluie battante, qui ne devrait pas cesser de la soirée. Et mauvaise nouvelle pour les buteurs : il y a aussi du vent…

Les Bleus remportent le Tournoi si...

Victoire impérative pour le XV de France contre l’Ecosse pour gagner le Tournoi des Six Nations. Et une simple victoire ne suffira pas : les Bleus doivent s’imposer avec le bonus offensif (donc 4 essais minimum) et au moins 21 points d’écart. Autre solution tout aussi périlleuse : gagner avec le bonus offensif par 20 points d’écart et inscrire au moins six essais. Le XV de France va devoir se montrer aussi efficace en attaque qu’en défense.

@Scotlandteam a remporté le tirage au sort. C'est le XV du chardon qui donnera le coup d'envoi ce soir ! La rencontre sera dirigée par l'anglais @WayneBarnesRef ! #FRAECO#XVdeFrance#NeFaisonsXVpic.twitter.com/Hk69wFKFCA — France Rugby (@FranceRugby) March 26, 2021

Le match le plus important pour les Bleus

Depuis l’arrivée de Fabien Galthié et de son staff, un vent nouveau souffle sur le rugby français. Après des années de disette et de "défaites encourageantes", selon l’expression consacrée, le XV de France a retrouvé le chemin de la victoire et propose un jeu très enthousiasmant. Mais l’équipe emmenée par le capitaine Charles Ollivon doit maintenant gagner des titres. Les Bleus sont passés tout près de remporter l’Autumn Cup en novembre dernier, mais ils ont finalement été battus par les Anglais au bout des prolongations (22-19). Cette nouvelle compétition créée de toute pièce en période de Covid n’a de toute façon pas le prestige du Tournoi des Six Nations, que le XV de France n’a plus remporté 2010. La nouvelle génération tricolore a là l’occasion de montrer qu’elle est une des meilleures équipes de la planète rugby.

Malgré la tension logiquement suscitée par ce match décisif, Charles Ollivon est resté très calme jeudi en conférence de presse. Il a assuré qu’avant de penser à remporter le Tournoi, les Bleus étaient d’abord concentrés sur le gain de la rencontre en elle-même. "La première chose, c’est la volonté de gagner cette rencontre. On va la construire, on reste concentrés là-dessus. Ça va être rude, on connait la qualité de notre adversaire. Il va falloir être consistants pendant 80 minutes."

On peine à y croire, surtout quand on écoute son coéquipier Gaël Fickou : "on peut aller chercher le titre, on se donnera à 200% pour le ramener. Ce serait énorme. Même les plus jeunes ont conscience que ça fait dix ans que l’équipe de France n’a rien gagné. Cela fait tellement longtemps que tout le monde attend ça. Mon pain noir, je l’ai mangé", a lancé le capitaine de la défense française.

Un contexte particulier et des Ecossais agacés

Ce week-end, le rugby français aurait dû avoir les yeux rivés sur la reprise du Top 14. Le Tournoi aurait dû se terminer samedi dernier, avec la réception du pays de Galles. Mais les nombreux cas de Covid-19 recensés dans les rangs français et le fiasco de la bulle sanitaire visiblement peu étanche ont conduit au report du match France-Ecosse, initialement prévu fin février.

On ne cesse de répéter que les Bleus doivent s’imposer avec 21 points d’écart pour remporter le Tournoi, comme si la victoire contre l’Ecosse était une formalité, et cela a beaucoup agacé le capitaine écossais Stuart Hogg : "beaucoup de choses ont été dites et ça commence à m'agacer d'entendre qu'ils doivent gagner de plus de 20 points. On a lu une déclaration d'un de leurs joueurs disant qu'ils ont un trophée à décrocher. En tant qu'Écossais, et fier de l'être, ça m'a beaucoup blessé."

Le point sur la composition des Bleus

La suspension du deuxième ligne Paul Willemse après un carton rouge reçu face au pays de Galles samedi, et le forfait de l’ouvreur Matthieu Jalibert à cause d’une commotion, ont contraint Fabien Galthié et son staff à quelques changements. Romain Ntamack remplace le Bordelais et débutera aux côtés de son coéquipier en club, Antoine Dupont.

En deuxième ligne, les Bleus profitent du retour du redoutable Bernard Le Roux, forfait contre l’Angleterre et les Gallois à cause d’une blessure musculaire à la cuisse. Le retour du Racingman tombe à pic car c’est l’hécatombe chez les Bleus dans ce secteur : Paul Willemse étant suspendu, Swan Rebbadj est titulaire pour la première fois de sa carrière en bleu. Romain Taofifenua, blessé au genou samedi dernier, est lui sur le banc. Changement également dans les lignes arrières : Gaël Fickou, qui fête vendredi ses 27 ans, glisse à l’aile pour remplacer Teddy Thomas, et Arthur Vincent débutera au centre.

9⃣@Dupont9A

@RomainNtamack



Notre charnière ce soir ! On pense très fort à @MattJalibert avant ce match. On sait que tu seras derrière l'équipe ce soir et on va essayer de gagner aussi pour toi ! ✊ #FRAECO#XVdeFrance#NeFaisonsXVpic.twitter.com/soXrZHp9YW — France Rugby (@FranceRugby) March 26, 2021

La composition des deux équipes : France : Dulin - Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou - Ntamack, Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Jelonch - Rebbadj, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille. Remplaçants : Chat, Gros, Atonio, Taofifenua, Cretin, Serin, Bouthier, Thomas Ecosse : Hogg - Graham, Harris, Johnson, Van der Merwe - Russell, Price - Watson, Haining, Ritchie - Gilchrist, Skinner - Z. Fagerson, Turner, Sutherland. Remplaçants : Cherry, Kebble, Berghan, Craig, Haining, Steele, Hastings, Jones.

Le point sur la composition de l’Ecosse

Les Ecossais n’abordent pas la dernière rencontre du Tournoi dans les meilleures conditions. La reprogrammation de ce match, en dehors de la fenêtre internationale initialement prévue, a contraint le sélectionneur écossais Gregor Townsend à préparer le match sans certains de ses joueurs, le championnat anglais ayant repris.

Le XV du Chardon s’avance donc notamment sans son ailier-arrière Sean Maitland, par exemple. Au poste de demi d’ouverture, Finn Russell, connu pour être capable du meilleur comme du pire, retrouve sa place. Les Ecossais ont enregistré jeudi le forfait de leur troisième ligne Matt Fagerson, blessé à la cheville. Il est remplacé par Nick Haining.

Le tweet qui a agité l’avant-match

Il existe des "journées internationales" d’à peu près tout et c’est donc tout logiquement qu’il y a une journée internationale de la gaufre, célébrée le 25 mars. Quel est le rapport avec le XV de France ? En février dernier, alors que de sérieux doutes sur le respect de la bulle sanitaires chez les Bleus avaient déjà été émis, des joueurs français avaient été vus en train de manger des gaufres dans les rues de Rome. Si on ne sait pas si cet évènement est responsable des contaminations à Marcoussis, quelques jours plus tard le report du match France-Ecosse avait été officialisé.

"Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente journée internationale de la gaufre", a tweeté jeudi France Rugby, le compte de l'équipe de France, accompagné d'une photo de gaufre avec vue sur la Tour Eiffel. Mais l'initiative a été jugée déplacée par de nombreux internautes qui auraient préféré voir le camp bleu faire profil bas dans cette affaire.