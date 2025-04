Six nations féminin : après leur victoire pénible sur l'Italie, les Bleues restent en course pour le titre

À Parme, l'équipe de France remporte son quatrième match dans ce Tournoi des six nations contre l'Italie sur le score de 34 à 21. Une victoire acquise dans la douleur, les Bleues ont même été menées pour la première fois du tournoi au score avant de réagir. Elles affronteront l'Angleterre le week-end prochain pour le titre.

La France a remporté, non sans souffrances, son quatrième match du Tournoi des six nations samedi à Parme contre l'Italie (34-21), s'ouvrant la voie vers une finale contre l'Angleterre le week-end prochain.

Comme espéré au début de la compétition, les Bleues auront leur destin en main avant de défier la montagne anglaise à Twickenham lors de la dernière journée, après avoir confirmé leur domination sur toutes les autres équipes européennes, avec quatre victoires, dont trois avec le bonus offensif. Depuis 2020, elles n'ont jamais perdu dans le Tournoi des six nations contre des adversaires autres que les Anglaises (20 victoires, un nul). Mais elles n'ont jamais battu les Anglaises dans cet intervalle.

La deuxième période a été davantage en faveur des Bleues

La première de ses deux séries a bien failli s'arrêter à Parme samedi, où les Bleues ont été menées au score pour la première fois de la compétition, un écart qui est monté à neuf points à la mi-temps (21-12). Et elles n'ont eu qu'un point d'avance jusqu'à trois minutes du terme.

Après une belle entame de match, récompensée par un essai de Joanna Grisez sur une combinaison efficace, les Françaises se sont montrées bien trop indisciplinées, avec dix pénalités subies au cours de la première période (14 en tout) dont un carton jaune pour Madoussou Fall-Raclot pour un plaquage haut.

Mais comme contre l'Écosse et le pays de Galles, la deuxième période a été davantage en faveur des Bleues, notamment, car elles ont rendu moins souvent le ballon au pied pour profiter de la supériorité physique des avants françaises. Les joueuses de retour dans l'effectif, comme la centre Gabrielle Vernier après son exclusion contre l'Irlande ou Romane Ménager, après une blessure, ont été précieuses. Ménager inscrivant en force l'essai sous les perches, permettant aux Bleues de repasser devant un peu avant l'heure de jeu (22-21, 55).

Les Bleues ne se sont donné de l'air que très tardivement, peinant à prendre le dessus sur la défense italienne, avec notamment des sorties de balle lentes dans les regroupements et en raison d'une Morgane Bourgeois bien moins inspirée face aux perches (quatre ratés sur huit). Mais elles n'ont jamais trop subi face aux Italiennes, qui ont peiné à remonter le ballon et ont été bien plus sanctionnées qu'en première période.

Marine Ménager puis Alexandra Chambon ont marqué deux essais en fin de match pour donner une ampleur flatteuse au tableau d'affichage. En lice pour la victoire finale, les Bleues traverseront la Manche loin d'être favorites, tant les Anglaises ont démontré beaucoup plus leur supériorité sur les premiers matches du Tournoi.