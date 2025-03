Rugby : la France bat l'Écosse 35 à 16 et remporte le Tournoi des Six Nations pour la première fois depuis 2022

Après une victoire écrasante contre l’Irlande (42-27), le XV de France recevait l’Écosse au Stade de France ce samedi 15 mars à 21 h, dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des Six Nations. Malgré l'absence de son capitaine Antoine Dupont, la France s'est imposée avec panache (35-16).



Au Stade de France ce samedi soir, les Bleus ont dominé la rencontre décisive. Avec cette victoire, ils remportent leur deuxième titre sous l'ère Galthié. Ils n'avaient pas été sacrés depuis 2022.

En tête 16-13 à la pause, le XV de France a remporté la rencontre grâce à quatre essais dont un doublé de Yoram Moefana et un essai de Louis Bielle-Biarrey, et terminent devant l'Angleterre au classement général.

Thomas Ramos nouveau détenteur du record de points inscrits avec le XV de France

L'arrière Thomas Ramos s'est emparé samedi lors du match contre l'Écosse du record de points marqués sous le maillot du XV de France : en inscrivant une transformation et deux pénalités avant la 30e minute, il a porté son total en bleu à 438 points, dépassant Frédéric Michalak.

Le Toulousain de 29 ans (44 sélections) avait devancé Christophe Lamaison (380 points) lors de la victoire 43-0 contre le pays de Galles en ouverture du Tournoi. Il est désormais seul en tête devant Michalak, l'ancien détenteur du record avec 436 points.

Louis Bielle-Biarrey égale le record d'essais marqués en une édition

L'ailier français Louis Bielle-Biarrey a marqué samedi contre l'Écosse son huitième essai dans le Tournoi des six nations 2025, réalisant une performance inédite depuis 100 ans. À la 44e minute de jeu, le joueur au casque rouge a parfaitement suivi une récupération de Ntamack près des 22 mètres français et a attendu que l'ouvreur lui transmette la balle pour accélérer encore et aller tranquillement sous les poteau pour marquer sa huitième réalisation du Tournoi. Il rejoint l'Anglais Cyril Lowe en 1914 et l'Ecossais Ian Smith en 1925 (Cinq nations à l'époque).

"LBB" réalise aussi un Grand chelem d'essais: il a marqué lors de chaque rencontre, avec des doublés contre le pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande, ainsi qu'un essai contre l'Italie. C'est le troisième joueur de l'histoire des Six nations avec au moins un essai par match après un autre Français, Philippe Bernat-Salles (2001) et l'Anglais Tommy Freeman qui a réalisé cette performance plus tôt samedi en marquant contre l'Italie.

Avant eux, Patrick Estève (1983) et Philippe Sella (1986) l'avaient fait lorsque le tournoi se disputait à cinq nations. Bielle-Biarrey est sur un rythme effréné cette saison, avec 24 essais en 20 matches. Il a même applati au moins une fois lors de 13 de ses 15 derniers matches (20 essais). Avec le XV de France, il en est à 18 essais en 19 sélections.