Tour de France : sur la ligne de départ, le coronavirus dans toutes les têtes

Les organisateurs du Tour de France auraient aimé parler uniquement d’enjeux sportifs, de fête populaire et du passage de la caravane publicitaire. Mais à Nice, où il faut désormais porter un masque dans toute la ville, les questions sanitaires dominent. Si un coureur est testé positif au coronavirus, il sera exclu de la course. Si deux coureurs sont testés positifs en une semaine, c’est l’équipe entière qui devra rentrer chez elle.

Les équipes isolées dans différents hôtels

Christian Prudhomme, le directeur de l’épreuve, n’a lui-même pas accès aux équipes, qui vivent isolés dans différents hôtels de Nice et de sa région en attendant le départ de la course. "Je ne suis pas dans la bulle de la course. J’ai aperçu les coureurs jeudi, je leur ai dit bonjour de loin, mais je ne suis pas allé discuter avec eux comme je l’aurais fait les autres années. J’ai passé plus de temps avec le préfet et le maire de Nice ces derniers jours qu’avec les représentants des équipes", détaille Christian Prudhomme au micro d’Europe 1. Le préfet a en effet donné des consignes pour limiter au maximum l’affluence du public.

Pour l’aspect sportif, deux équipes ont la faveur des pronostics : la formation britannique Ineos, avec dans ses rangs le vainqueur sortant le jeune colombin Egan Bernal, et les néerlandais de Jumbo-Visma avec comme chef de fil le Slovène Primoz Roglic.

Samedi, le départ sera donné à 14 heures.