Tour de France : Simon Yates s’impose au Mont-Dore, Pogacar détrôné, Lenny Martinez en maillot à pois

Dixième étape explosive sur le Tour de France ce lundi entre Évaux-les-Bains et Le Mont-Dore. Simon Yates remporte cette première étape de montagne tandis que Tadej Pogacar cède son maillot jaune à l’Irlandais Ben Ali. Côté français, Lenny Martinez s’offre le maillot à pois, dans les traces de son grand-père Mariano Martinez.



Ce lundi, le peloton du Tour de France a disputé une dixième étape consécutive. Au programme : 165 kilomètres entre Évaux-les-Bains et Le Mont-Dore. Cette première étape de montagne a été explosive dans cette région volcanique qu'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Un vainqueur de classe mondiale a remporté cette étape : Simon Yates.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Tour de France : ambiance folle sur les routes de Bretagne

Le récent vainqueur du Tour d'Italie, longtemps dans une échappée, a été incisif juste avant l'ascension du Mont-Dore. Beaucoup de bouleversements au classement général : Tadej Pogacar perd son maillot jaune, désormais sur les épaules de Ben Ali. L'Irlandais n'a toutefois que 30 secondes d'avance sur le Slovène, qui devrait rapidement récupérer la première place.

Martinez porte le maillot à pois

Les Français du Tour sont, quant à eux, amers. Kévin Vauclin perd sa troisième place. La satisfaction du jour côté tricolore, c'est Lenny Martinez, nouveau maillot à pois du Tour de France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'avais plus grand-chose à la fin et je suis très content d'avoir pris les points pour le maillot. On va essayer maintenant de l'emmener le plus loin possible. Après, je sais qu'honnêtement avec Tadej, ça va être très compliqué, mais je vais faire le max et je vais essayer de le garder le plus longtemps possible et on verra tout simplement", explique le meilleur grimpeur, épuisé mais très heureux au micro de France Télévisions.

Et aller le plus loin possible pour le coureur de 22 ans, cela voudrait dire ramener la tunique à pois à Paris comme un certain Mariano Martinez, son grand-père, tout premier Français vainqueur de cette distinction en 1978. L'histoire serait belle. Ce mardi, le peloton aura droit à une journée de repos avant de prendre la direction de Toulouse mercredi.