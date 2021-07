Tour de France : Roglic et van der Poel jettent l'éponge avant la 9e étape

Ce n'est pas une hécatombe, mais cela y ressemble. Le Slovène Primoz Roglic, deuxième du Tour de France l'an dernier, a renoncé à poursuivre la course, dimanche, avant le départ de la 9e étape à Cluses, a annoncé son équipe Jumbo, tout comme le Néerlandais Mathieu van der Poel. Roglic est fortement diminué par les suites d'une chute lundi dernier dans la 3e étape. "Ça ne sert à rien de continuer ainsi", a déclaré le Slovène, cité par son équipe. "Il est maintenant temps de récupérer et de me concentrer sur mes nouveaux objectifs", a ajouté Roglic.

"Je ne pensais pas que cette chute provoquerait mon abandon"

L'ancien sauteur à skis avait annoncé en début d'année que ses principaux objectifs de la saison étaient le Tour de France et l'épreuve sur route des JO de Tokyo, prévue le 24 juillet. "Je suis très déçu de devoir quitter le Tour mais je dois l'accepter tel qu'il est. Je reste optimiste et regarde vers l'avenir", a poursuivi Roglic qui a évoqué son parcours douloureux depuis sa chute survenue à une dizaine de kilomètres de l'arrivée à Pontivy (Morbihan).

"Je ne pensais pas que cette chute provoquerait mon abandon. Je ne regarde jamais aussi loin. Après quelques jours, j'ai vu que je ne faisais aucun progrès dans mon rétablissement", a-t-il expliqué. "Même si je me suis surpris moi-même dans le contre-la-montre, j'ai encore eu un mauvais pressentiment les jours suivants. Les étapes longues et difficiles font des ravages. Je vais maintenant me concentrer sur la récupération", a conclu celui qui avait abordé le Tour en position de favori avec son compatriote Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier.

Van der Poel quitte le Tour après six jours en jaune

Mathieu van der Poel (Alpecin) a lui aussi abandonné avant cette neuvième étape. En tête du Tour depuis dimanche dernier, "VDP" a lâché prise sur les premières rampes du col de Romme, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Il devait initialement décider lundi s'il quittait le Tour, mais le Néerlandais a choisi de ne pas concourir dimanche.