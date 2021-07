Tour de France : le Slovène Matej Mohoric remporte la 7e étape, Roglic perd gros

Le Slovène de 26 ans Matej Mohoric a remporté la 7e étape du Tour entre Vierzon et Le Creusot, la plus longue de l'épreuve avec 249 kilomètres, vendredi, en franchissant l'arrivée loin devant ses concurrents. C'est la première victoire du coureur Bahrain Victorious sur la Grande Boucle. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alcepin-Fenix) conforte son maillot jaune grâce à sa 4e place à l'arrivée. La contre-performance du jour provient d'un autre Slovène, Primoz Roglic, largement distancé et dont les chances de victoire finale s'amenuisent un peu plus.

Le classement général à l'issue de la 7e étape : 1. Mathieu van der Poel (P-B)

2. Wout van Aert (BEL) à 30"

3. Kasper Asgreen (DAN) à 01'49"

4. Matej Mohoric (SLO) à 03'01"

5. Tadej Pogacar (SLO) à 03'43"

...

7. Julian Alaphilippe (FRA) à 04'23"

Roglic à la peine quatre jours après sa chute

Deuxième du Tour l'an dernier, le Slovène de l'équipe Jumbo-Visma est apparu en grandes difficultés, lâché à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée par le peloton. Il a été distancé quatre jours après sa chute de début de Tour. Roglic a perdu finalement plus de trois minutes sur les autres candidats à la victoire.

Très incisif, Mohoric a distancé dans le Signal d'Uchon, la côte la plus sévère du jour, ses derniers compagnons d'échappée (Stuyven, Van Moer). Roglic, distancé dans cette montée située à l'entrée des 20 derniers kilomètres, n'a pas été attendu par ses équipiers. Pour sa part, l'Equatorien Richard Carapaz a attaqué à l'approche du sommet mais il a été rejoint pour finir sur la ligne par le groupe des favoris.

Le Gallois Geraint Thomas, le vainqueur 2018 handicapé lui aussi par une chute en début de semaine, s'est retrouvé lui aussi en difficulté dans le final. A la veille de l'entrée dans les Alpes, un terrain qui ne lui est pas favorable, van der Poel précède au classement général van Aert, deuxième, de 30 secondes. Le Français Julian Alaphilippe, premier tricolore au classement général, recule, lui, à la 7e place.