Tour de France : qui sont les favoris de l'édition 2021 ?

Le Tour de France reprend ses droits en ce début d'été. Le plus grand événement de cyclisme prend ses quartiers à Brest (Finistère) samedi pour trois semaines de vélo jusqu'à la grande arrivée, le 18 juillet sur les Champs-Élysées de Paris. Alors qu'elle était reportée en septembre dernier en raison de la crise sanitaire, la dernière édition a vu le jeune slovène de 22 ans Tadej Pogacar (UAE Emirates) s'imposer au nez et à la barbe de son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Peuvent-ils rééditer un tel rebondissement cette année ? Selon Richard Virenque, ancien coureur international et consultant pour Europe 1, les deux champions ont tout pour performer à nouveau mais attention à d'autres coureurs qui voudront aussi briller, à l'image du Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Les favoris : Pogacar et Roglic, la revanche

• Tadej Pogacar (SLO), 22 ans, Team Emirates

Il est le vainqueur sortant d'une édition inédite disputée en septembre dernier. Le Slovène Tadej Pogacar est devenu le plus jeune coureur depuis 1904 à remporter le Tour de France, à la surprise générale la veille de ses 22 ans. Cette saison, le coureur du Team Emirates a confirmé en s'imposant sur la course classique Liège-Bastogne-Liège en avril devant le Français Julian Alaphilippe. "Il est entré dans la lumière en gagnant le Tour de France au dernier moment. Son équipe et lui vont tout faire pour défendre son titre", analyse Richard Virenque, consultant d'Europe 1.

• Primoz Roglic (SLO), 31 ans, Jumbo-Visma

Il y a toutes les raisons de s'attendre à "un vrai duel" entre Pogacar et Primoz Roglic continue l'ancien coureur Français. Pour lui, le Slovène de 31 ans s'est préparé dans l'objectif de prendre sa revanche sur son compatriote. "Primoz Roglic veut gagner le Tour de France. Il s'est économisé cette saison. Je pense que cette édition est bien pour lui avec ses deux contre-la-montre. Néanmoins, il faudra voir s'il s'est bien remis de sa chute il y a quelques semaines", tempère Richard Virenque, qui fait référence à l'avant-dernière étape de Paris-Nice en mars dernier qu'il avait perdu là-aussi avant la fin. Le Slovène cherche à décrocher sa première victoire à Paris, après deux victoires consécutives sur le Tour d'Espagne.

Les outsiders : l'équipe Ineos redoutée, Alaphilippe pour l'honneur ?

• L'équipe Ineos (GBR)

Derrière les deux champions slovènes, la formation Ineos est particulièrement scrutée. Elle compte dans ses rangs des coureurs expérimentés, à l'image de l'Australien Richie Porte (36 ans), troisième du Tour l'an passé et pour qui "c'est peut-être enfin l'année" selon l'ancien coureur français. L'ancienne Sky s'appuie également sur le Gallois Geraint Thomas (35 ans), vainqueur de l'édition 2018 ou encore de Richard Carapaz (28 ans), vainqueur du Giro en 2019. "C'est l'équipe qui sait gagner le Tour de France", explique Richard Virenque. "Je pense qu'elle est passée au travers l'an passé, et donc elle s'est remise en question. La formation va aligner l'artillerie lourde pour l'emporter. J'ai déjà vécu dans une équipe avec des stars qui voulaient gagner. Tout le monde va vouloir être à son meilleur niveau. C'est la course et l'état de forme qui vont décider lequel de ces coureurs pourra aller le plus haut".

• Julian Alaphilippe (FRA), 29 ans, Deceuninck-Quick Step

Expert des coups d'éclat sur le Tour de France, champion du monde de cyclisme en 2020, le Français Julian Alaphilippe est une nouvelle fois le meilleur espoir tricolore de la Grande Boucle. Toutefois, le coureur de la formation belge Deceuninck-Quick Step ne vise pas la victoire au général, mais plutôt des victoires d'étape. Un objectif logique pour Richard Virenque : "Le profil des premières étapes peut tourner à son avantage. Mais vu les efforts qu'il a fait durant la saison et les objectifs qu'il a eu, il a plus de chances en visant les étapes comme l'année dernière. Il peut prendre le maillot jaune dès la première semaine, mais je pense que pour lui, gagner une étape est la chose la plus importante".

Les revenants : deux vainqueurs historiques sur le Tour

• Chris Froome (GBR), 36 ans, Israel Start-up Nation

Cela fait deux ans que l'on ne l'avait plus revu sur les routes du Tour de France. Le britannique Chris Froome, vainqueur à quatre reprises (2013, 2015 à 2017), est de retour dans une nouvelle équipe, Israel Start-up Nation. Longtemps absent après un grave accident en 2019 lors d'une reconnaissance d'étape, il n'est pas retenu par Ineos pour disputer la dernière édition de la Grande Boucle. Le revoici donc dans une nouvelle formation où il peine encore à retrouver son plus haut niveau. "Je pense qu'il faut encore lui laisser du temps de convalescence, peut-être une année de plus, après sa chute grave", estime le consultant cyclisme d'Europe 1. "Cette année, s'il peut s'imposer sur une étape, ce serait déjà bien pour lui parce qu'il revient de loin", poursuit Richard Virenque.

• Vincenzo Nibali (ITA), 36 ans, Trek-Segafredo

Lui aussi a inscrit son nom au palmarès du Tour de France : l'Italien Vincenzo Nibali, triomphant avec le maillot jaune sur les épaules en 2014, est depuis quelques mois en perte de vitesse. Il entame sa troisième saison consécutive sans victoire majeure, notamment le Giro qu'il voulait remporter pour la troisième fois de sa carrière. "Il pourrait éventuellement gagner une étape, mais je ne le vois pas figurer plus que cela au classement général", affirme Richard Virenque. Le coureur expérimenté de l'équipe Trek-Segafredo a été victime d'une chute en mars dernier, qui l'a ralenti dans sa préparation.

Les absents : Bernal pas concerné, Pinot forfait

• Egan Bernal (COL), 24 ans, Ineos

Le vainqueur à l'arrivée de l'édition 2019, Egan Bernal, a pris la décision de ne pas retenter sa chance en France. Le jeune Colombien de 24 ans a privilégié le Giro, qu'il a d'ailleurs remporté fin mai, et veut s'imposer une première fois sur le Tour d'Espagne en août prochain. Testé positif au Covid-19 début juin, le coureur colombien a reporté son retour dans son pays d'origine mais n'a pas bouleversé son calendrier.

• Thibaut Pinot (FRA), 31 ans, Groupama-FDJ

Brillant sur la Grande Boucle en 2019, Thibaut Pinot avait finalement abandonné après une chute lors d'une 19e étape dantesque en Savoie. Depuis, le coureur français souffre de récurrentes blessures au dos et doit déclarer forfait pour le Tour 2021, quelques mois après avoir connu une édition 2020 frustrante, où il avait traîné sa douleur jusqu'à la ligne d'arrivée.