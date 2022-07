Tour de France : l'Australien Simon Clarke remporte la 5e étape sur les pavés du Nord

Cette 5e étape du Tour de France ressemblait à un petit Paris-Roubaix, en raison de la présence de pavés sur le tracé. Sur cette route accidentée, c'est l'Australien Simon Clarke qui l'a emporté.

A bonkers stage and a final to suit!



Here's the final KM of today



Une étape de folie et un final au courage !



Revivez le dernier KM de la 5e étape#TDF2022

L'Australien de 35 ans remporte sa toute première étape sur le Tour au terme d'une échappée de 150 kilomètres. Il a devancé au sprint ses quatre camarades de fuite pour signer une victoire au goût particulier. "L'étape de pavés sur le Tour de France est toujours très spectaculaire. Il y a plusieurs courses dans la course entre les coureurs qui jouent le général et ceux qui visent l'étape. C'est une journée très compliquée et gagner ici, c'est vraiment incroyable pour moi".

Van Aert toujours en jaune

Loin devant, Simon Clarke a néanmoins bien compris tout ce qu'il se passait derrière. Cette étape nordiste s'est muée en véritable course à élimination. Et à ce petit jeu, c'est le favori Tadej Pogacar qui s'en est le mieux sorti. Le Slovène, impérial sur les pavés, a repris du temps à ses principaux adversaires, notamment Primoz Roglic, qui a perdu plus de deux minutes.

Néanmoins, l'équipe Jumbo-Visma conserve le maillot jaune, toujours sur les épaules du Belge Wout Van Aert, coéquipier de Roglic. Côté français, Romain Bardet, David Gaudu et Thibaut Pinot terminent dans le groupe des favoris. De son côté, Alexis Gougeard a tenté sa chance mais n'a pu cacher sa déception de ne pas avoir pu suivre ses compagnons de l'échappée. "Je suis content d'être allé devant, mais beaucoup de déception de ne pas tenir les roues. Je déteste péter comme ça d'une échappée. Mais je vais revenir". Une nouvelle tentative, peut être, dès demain sur la route de Longwy.