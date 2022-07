Tour de France : les pavés du Nord, au programme de cette 5e étape

REPORTAGE

Le Tour de France aura des petits airs de Paris-Roubaix ce mercredi pour la 5e étape entre Lille et Arenberg. Au total, 157 kilomètres à parcourir dans le département du Nord dont 19,4 kilomètres sur les redoutés pavés, répartis en onze secteurs. Sur les onze passages pavés, quatre sont régulièrement empruntés dans la course Paris-Roubaix, mais certains secteurs seront parcourus pour la première fois par les coureurs comme ce tronçon classé "3 étoiles" entre Bousignies et Millonfosse qui attire la curiosité des passionnés de vélo.

"On est admiratifs"

Une étape qui va connaître, à certains endroits, la même ambiance que celle que l'on observe chaque printemps à l'occasion de la "reine des classiques", le Paris-Roubaix.

Un kilomètre et demi de pavés cabossés à travers la campagne valenciennoise, Jérôme et Jacques, cyclistes amateurs, ont voulu tester le secteur pour avoir un petit aperçu de ce qui attend le peloton à quelques encablures de l'arrivée. "Ils ont du courage parce que ça secoue vraiment, déjà à faible vitesse on sent les vibrations, alors à 50 km/h...", souffle l'un d'eux. "On est admiratifs, ce sont nos idoles, on se demande comment ils font", reprend l'autre.

Les camping cars de supporteurs, belges pour la plupart, sont déjà postés aux abords de ce secteur pavé. "Nous sommes avec trois camping car, on va s'amuser et supporter Wout van Aert", s'exclame un futur spectateur.

Wout van Aert à la tête d'un peloton que Brigitte et Fabrice, venus en voisin, attendent avec impatience, tranquillement installés sur leur transat et sous le parasol. "Qu'est-ce qu'on est bien ici, c'est génial. Il va y avoir du bon temps, il va y avoir du monde et de l'ambiance", sourit Brigitte.

"Les pavés du Nord, c'est un peu comme chez nous puisqu'on est Belges, c'est à 100 kilomètres de chez nous, c'est fantastique", poursuit Fabrice. Quand les coureurs seront passés à la télé ou sur le grand écran de la fan zone du village, les spectateurs suivront l'arrivée de l'étape.