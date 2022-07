Tour de France : les camping-caristes prennent la direction des Alpes

Dès ce mardi, le Tour de France est de retour dans l'Hexagone, après trois étapes au Danemark. Ce mercredi, les coureurs passeront par les pavés du Nord, l'une des étapes marquantes, tout comme celles de montagne, les préférées du public. D'ailleurs, les camping-cars se dirigent déjà vers les lacets du mythique col du Galibier, dans les Alpes, où les coureurs passeront les 13 et 14 juillet prochain. Tous sont à la recherche de la meilleure place.

"J'ai tout avec moi comme si j'étais à la maison"

Si d'habitude, Didier Martin suivait le Tour de France devant sa télé, depuis trois ans, il le vit en vrai, à bord de son camping-car. "Là, il y a mon petit coin pour manger. Là, j'ai ma combine avec mon four micro-ondes, mon four, mon lit. Et là, vous avez la salle de bain", énumère ce fondu du Tour, tout en faisant visiter sa "petite maison miniature". "J'ai tout avec moi comme si j'étais à la maison."

Didier est parti de Châteaudun, en Eure-et-Loir, il y a quinze jours pour un voyage de 700 kilomètres, direction les Alpes. Dans quelques jours, il ralliera le col du Galibier que les coureurs graviront deux fois le 13 et le 14 juillet. Mais il faut y être bien en avance.

Les Alpes, puis les Pyrénées

"Moi, j'y serai samedi, le 9 juillet. Comme tous ceux qui veulent voir quelque chose, il faut arriver au moins trois jours avant", explique le passionné. "Je vais y rester cinq jours, mais je ne serai pas tout seul. Il va y avoir du monde, des Italiens, des Anglais, beaucoup de Landais, les Belges. En redescendant sur Valloire, je pense qu'il va falloir se garer pour avoir une belle vue. On les verra arriver de loin."

Didier encouragera notamment les Français Bardet, Pinot, Gaudu. Et il envisage même d'aller les revoir dans les Pyrénées, sur l'étape de Rocamadour, le 23 juillet prochain. Toujours avec son fidèle camping-car.