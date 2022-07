Cyclisme : le début du Tour de France marqué par la ferveur du public danois

Petite pause sur la Grande-Boucle. Après les trois premières étapes au Danemark, le Tour de France marque un temps d'arrêt ce lundi afin de rapatrier tout le plateau en France pour la quatrième étape qui se disputera mardi. Et si les routes françaises restent les plus emblématiques de cette course mythique, les cyclistes engagés ont été agréablement surpris par la ferveur des Danois.

Les plus anciens du peloton se souvenaient du grand départ du Yorkshire où des millions de supporteurs s'étaient massés sur chaque kilomètre du parcours. Huit ans plus tard, les Danois ont réservé au Tour un accueil qui rappelait ce grand départ anglais. Et de surcroît, les étapes ont été moins stressantes que prévues pour les coureurs qui craignaient un vent fort qui a finalement été remplacé par un soleil franc et massif.

"Les gens sont hyper respectueux"

La traversée du pays scandinave fut tout de même éprouvante nerveusement, comme l'explique le coureur Aurélien Paret-Peintre au micro d'Europe 1. "Les étapes ne sont pas très dures physiquement, mais mentalement c'est très difficile. Il y a tellement de public, niveau concentration et stress et c'est vraiment très élevé".

A tel point que les coureurs éprouvaient parfois quelques difficultés à entendre les consignes de leurs directeurs sportifs dans les oreillettes. Gilles Maignan, le chauffeur de la voiture rouge, celle qui conduit le directeur de l'épreuve, Christian Prudhomme, donne son ressenti : "La chose que je retiens, c'est qu'au delà du fait que j'ai beaucoup de monde, c'est que les gens sont hyper respectueux. Ils ne sont pas sur la route, restent bien sur le côté, ils applaudissent. Comme on peut le voir sur certains territoires, certains spectateurs sont un peu alcoolisés parfois et dépassent un peu les bornes, là, franchement, ils sont contents d'avoir le Tour de France. Ce que j'ai trouvé assez exceptionnel c'est qu'il y avait des grands drapeaux danois partout. Je ne sais pas combien de grandes grues j'ai vu avec des drapeaux immenses en l'air comme ça, tu ne peux pas les louper. J'ai quand même aperçu quelques drapeaux bretons. Les Bretons sont partout", plaisante-il.

Pas de Bretagne au programme toutefois pour le Tour de France 2022. Le peloton revient en France par le Nord où les coureurs se reposent ce lundi avant la première étape, mardi, dans le territoire hexagonal, entre Dunkerque et Calais.