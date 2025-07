Tour de France 2025 : comment regarder les 21 étapes de la 112e édition de la Grande Boucle ?

Stefano Cavasino / DPPI via AFP / © Stefano Cavasino / DPPI via AFP

Le Tour de France 2025 débute ce samedi 5 juillet à Lille pour une édition 100 % française. Stefano Cavasino / DPPI via AFP / © Stefano Cavasino / DPPI via AFP

Le Tour de France 2025 débute ce samedi 5 juillet à Lille pour une édition 100 % française. Au programme : 21 étapes, 3.338,8 km et 52.500 m de dénivelé, avec des arrivées mythiques et un duel attendu entre Pogačar et Vingegaard. Voici les heures de départ de chaque étape à ne pas manquer.