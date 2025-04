Cyclisme : Tadej Pogacar remporte sa deuxième Flèche Wallonne

Tadej Pogacar a signé un nouveau triomphe sur la Flèche Wallonne mercredi, remportant sa deuxième victoire consécutive au sommet du mur de Huy. Le Slovène a explosé dans les derniers mètres pour devancer Kevin Vauquelin et Tom Pidcock. Pogacar continue de dominer les classiques ardennaises, avec Liège-Bastogne-Liège en ligne de mire dimanche.

Sur un démarrage fulgurant, le Slovène Tadej Pogacar a remporté sa deuxième Flèche Wallonne, deuxième volet des classiques ardennaises, mercredi au sommet du mur de Huy.

Déjà vainqueur en 2023, le champion du monde a placé une attaque dévastatrice à 400 m de l'arrivée pour devancer le Français Kevin Vauquelin et le Britannique Tom Pidcock de respectivement dix et douze secondes. Le Belge Remco Evenepoel, qui n'a comme les autres pas pu répondre à l'attaque de Pogacar, a terminé neuvième, alors que deux autres Français terminent dans le Top 10 avec Lenny Martinez (4e) et Romain Grégoire (7e).

Cinquième vainqueur sortant du Tour de France

Pogacar devient le septième coureur à remporter la course avec le maillot de champion du monde sur les épaules, le premier depuis Julian Alaphilippe en 2021.

Il est aussi le cinquième vainqueur sortant du Tour de France à s'imposer sur la Flèche après Fausto Coppi, Ferdinand Kübler, Eddy Merckx et Bernard Hinault, pour le quarantième anniversaire de la première arrivée au sommet du terrible mur de Huy.

Comme l'an dernier, les conditions météo difficiles, avec une pluie froide et parfois intense, ont causé de gros dégâts. Le Danois Mattias Skjelmose, vainqueur de l'Amstel Gold Race dimanche, a abandonné, touché au genou droit, après une chute dans un virage à droite sur une route détrempée, à 40 km du but.

Prochain rendez-vous ce dimanche

Pogacar adore ces conditions et il a écrasé la concurrence dans des proportions rares dans le mur de Huy en creusant un avantage conséquent en seulement quelques centaines de mètres.

Le leader d'UAE continue sa campagne de classiques détonante lors de laquelle il est monté sur tous les podiums: vainqueur des Strade Bianche, troisième de Milan-Sanremo, vainqueur du Tour des Flandres, deuxième de Paris-Roubaix et de l'Amstel Gold Race avant son nouveau triomphe mercredi.

Liège-Bastogne-Liège sera son prochain rendez-vous dimanche où il tentera de devenir le deuxième coureur après Eddy Merckx à gagner la même année le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège.