Toulouse : bagarre générale durant un tournoi de foot, un homme grièvement blessé

Lors d'un tournoi de football U10 près de Toulouse samedi, une bagarre générale a éclaté. Pendant une rencontre entre deux équipes de football locales, un homme, parent d'un joueur, a été grièvement blessé et un éducateur a été agressé.

Une bagarre "d'une extrême violence"

Les secours sont intervenus sur un terrain de football près de Toulouse et "ont transporté un blessé grave", samedi après-midi, ont indiqué les pompiers dimanche à l'AFP. L'homme, parent d'un jeune joueur, a été blessé lors d'une bagarre "d'une extrême violence", durant une rencontre entre deux équipes de football locales d'enfants de dix ans, dans le cadre d'un tournoi, selon la coprésidente d'un des deux clubs.

Des parents et spectateurs qui ont envahi le terrain "se sont battus devant les enfants qui sont très choqués" et s'en sont également pris à un éducateur bénévole d'un des deux clubs qui a été "roué de coups" et "aura probablement plusieurs jours d'ITT", rapporte la coprésidente.