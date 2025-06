Football : Gennaro Gattuso remplace Luciano Spalletti comme sélectionneur de l'Italie

L'Italie a un nouveau sélectionneur. Après l'annonce du renvoi de Luciano Spalletti suite à la défaite de la Nazionale contre la Norvège le 6 juin dernier, la Fédération italienne de football a décidé de nommer le champion du monde 2006, Gennaro Gattuso

L'ancien international italien Gennaro Gattuso, réputé pour sa rage de vaincre et son tempérament volcanique, a succédé dimanche à Luciano Spalletti au poste de sélectionneur de l'Italie, mal partie dans la course à la qualification pour le Mondial-2026.

Membre de la Nazionale sacrée championne du monde en 2006, Gattuso, 47 ans, "est un symbole du football italien, son professionnalisme et son expérience seront essentiels pour les prochains défis à relever", a indiqué la Fédération italienne de football (FIGC) qui n'a pas précisé la durée de son contrat.

La Nazionale a mal débuté les éliminatoires pour le Mondial aux États-Unis

Gattuso (73 sélections, un but) sera présenté à la presse jeudi à Rome et aura pour mission de qualifier l'Italie, quadruple championne du monde et double championne d'Europe, pour sa première Coupe du monde depuis 2014. Mais la Nazionale a mal débuté les éliminatoires pour le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec une lourde défaite contre la Norvège à Oslo (3-0).

Cette déroute a été fatale à Spalletti, en poste depuis août 2023, qui a dirigé une dernière fois la sélection italienne lundi dernier contre la Moldavie (2-0) avant de quitter ses fonctions. Après deux de ses huit matches de qualification pour le Mondial-2026, l'Italie est 3e du groupe I avec trois points, à neuf longueurs de la Norvège, son principal rival pour la première place et la qualification directe.

Spalletti avait pris les commandes de la sélection italienne en août 2023 après le départ-surprise de Roberto Mancini pour l'Arabie saoudite et n'a décroché que douze victoires en 24 matches (50%), pour six nuls et six défaites, soit l'un des plus mauvais bilan de ce siècle. Seul Cesare Prandelli, en poste de 2010 à 2014, a fait pire (41,07%).

Son successeur a notamment remporté deux titres de champion d'Italie et deux Ligues des champions lorsqu'il était un milieu de terrain rugueux et infatigable de l'AC Milan, son club de 1999 à 2012. Sa carrière d'entraîneur tarde en revanche à décoller, avec un seul trophée, une Coupe d'Italie, avec Naples en 2020, et des expériences souvent écourtées, marquées parfois par des controverses en raison de son tempérament et de ses relations rapidement conflictuelles avec ses joueurs et dirigeants.

Il a notamment entraîné l'AC Milan (2017-19), Valence (2019-21) et Marseille (2023-24). Gattuso n'était pas le premier choix de la FIGC qui a essuyé les refus de l'expérimenté Claudio Ranieri (73 ans), puis de Stefano Pioli, ancien entraîneur de l'AC Milan.