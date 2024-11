Top 14 : Toulouse avec prudence à Bayonne, «le tube du moment»

Le Stade toulousain, leader du Top 14 privé de nombreux internationaux, se déplacera avec prudence dimanche en clôture de la 9e journée sur le terrain de Bayonne, "le tube du moment" pour l'entraîneur des arrières des champions en titre, Clément Poitrenaud.

Jean-Dauger, un terrain "un peu hostile"

"Ils font un début de saison incroyable", a salué vendredi en conférence de presse l'adjoint d'Ugo Mola à propos des Bayonnais, surprenants troisièmes du classement. "Ils ne sont pas sur le podium du Top 14 pour rien. Il n'y a qu'à voir la qualité de leurs rencontres." "Ils ont marqué 120 points en trois matches face à de très grosses équipes. C'est un peu le tube du moment. Ils sont en pleine bourre", a-t-il ajouté. "Leur stratégie de recrutement est bonne. On voit que le club se structure d'année en année de manière très positive."

Le club basque, notamment renforcé à l'intersaison par le centre anglais Manu Tuilagi ou l'ouvreur Joris Segonds, reste sur trois victoires convaincantes contre La Rochelle (37-7), le Racing 92 (32-15) et à Lyon (49-38) le week-end dernier. "Mettre 50 points à Lyon, ce n'est pas anodin", a mis en garde le pilier toulousain Rodrigue Neti, pour qui Bayonne est "une équipe redoutable chez elle".

"Leur dynamique est très positive", a appuyé son coéquipier Paul Graou. "Ils ont surtout une ferveur qu'on connaît tous et qui démultiplie leurs forces. C'est toujours un plaisir de jouer à Jean-Dauger, dans cette ambiance, même si c'est un peu hostile pour nous."

Les Toulousains sont d'autant plus méfiants qu'ils se rendront au Pays basque sans huit de leurs internationaux, Antoine Dupont en tête, retenus avec le XV de France pour les tests de novembre. "Même à plein, c'est compliqué de faire une perf' à Bayonne", a relativisé Poitrenaud. "Plein d'équipes y sont allées avec leur effectif au complet et se sont cassées les dents. Je ne dis pas qu'on va y aller en tant que victimes, certainement pas, mais on sait ce qui nous attend."

Les Rouge et Noir se sont inclinés lors de leurs deux derniers déplacements à Jean-Dauger, à chaque fois en période de doublon. "Les hasards du calendrier", selon l'ancien arrière international.