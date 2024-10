Top 14 : retour décisif pour Antoine Dupont sur les terrains avec une ovation et un triplé

C'est avec un inhabituel numéro 21 dans le dos qu'Antoine Dupont a fait son entrée en jeu à la 45e minute de jeu. Un événement qui a réveillé un stade qui n'attendait que le retour de son prodige. Et un retour qui s'est révélé être gagnant.

"J'essaie toujours d'être au bon endroit au bon moment"

Seulement quatre minutes après, le show Dupont commence avec un premier essai. Un magicien sur le terrain, le Toulousain bonifie chaque action. Six minutes plus tard, il reçoit un ballon de son coéquipier italien Ange Capuozzo et inscrit un doublé. Trois minutes après, il était le plus frais, le plus rapide et il vient inscrire son troisième essai personnel. Au micro de Canal +, son coéquipier Anthony Jelonch est toujours autant impressionné par le jeu d'Antoine Dupont : "C'est vrai qu'il est entré et qu'en dix minutes, il a inscrit un triplé. Il n'y a que lui qui sait le faire et franchement, je suis très content pour lui. Le public était à fond derrière, c'était super".

>> LIRE AUSSI - Antoine Dupont rafle la mise lors de la Nuit du rugby

Le patron, c'est donc Dupont, mais il garde toujours son humilité : "C'est anecdotique à mon poste. J'essaie toujours d'être au bon endroit au bon moment. Il y a des fois où ça sourit plus que d'autres. Ce ne sont pas les essais les plus durs que j'ai marqué de ma carrière. Je réalise à la fin de l'action collective et c'est ça le plus important". Le seul point noir de la soirée pour Toulouse, qui renoue avec la victoire après deux défaites, Antoine Dupont ne pourra pas reformer la charnière rêvée des Bleus et du Stade Toulousain avant un petit moment, Romain Ntamack est sorti du terrain, blessé au mollet.