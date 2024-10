Rugby: le carton rouge allégé testé mais optionnel lors des matches internationaux de novembre

Le carton rouge allégé de 20 minutes sera testé cet automne lors des matches internationaux de novembre, ont annoncé les organisateurs vendredi, mais restera en option pour les arbitres. "Les arbitres garderont la possibilité de sanctionner d'un carton rouge définitif du jeu déloyal jugé délibéré et dangereux", détaille dans un communiqué Six nations rugby, qui organise les rencontres internationales de l'automne. "Cependant les arbitres auront l'option de ne sortir qu'un carton rouge de 20 minutes pour les fautes techniques", pour des fautes "non intentionnelles", précise le communiqué.

Une opposition ferme

Avec ce carton rouge allégé, un joueur exclu ne pourrait toujours plus revenir sur la pelouse, mais pourrait être remplacé après 20 minutes, permettant à ses partenaires de ne plus finir la rencontre à 14. Cette possibilité de choisir entre deux cartons rouges, un définitif ou un de 20 minutes, est d'après Six nations rugby différente de l'option souhaitée par World Rugby, qui a annoncé récemment vouloir généraliser un carton rouge de 20 minutes. Validée en comité exécutif, cette dernière règle pourrait être adoptée mondialement en cas d'approbation lors du conseil de World Rugby le 14 novembre prochain.

La Fédération française de rugby, la Ligue, ou le syndicat de joueur français Provale se sont cette semaine déclarés "fermement" opposés à ce changement, comme la fédération irlandaise vendredi. D'autres règles actuellement en test seront mises en pratique lors de ces rencontres automnales, comme la limite de 30 secondes pour jouer les mêlées et les touches afin d'augmenter le temps de jeu effectif. Les buteurs n'auront également plus que 60 secondes pour taper une transformation après un essai, ce qui permet d'aligner ce temps sur celui d'une pénalité. La règle est déjà en vigueur en Top 14 cette saison.