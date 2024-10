Rugby : la liste du XV de France pour les tests de novembre dévoilée... avec le grand retour d'Antoine Dupont

Après un an d'absence depuis l'élimination en quart lors du Mondial 2023, le XV de France va retrouver pour les matches de novembre son demi de mêlée Antoine Dupont ainsi que l'essentiel de ses cadres, mais également huit joueurs novices. L'ouvreur toulousain Romain Ntamack, touché à un mollet, ne fait lui pas partie de cette liste pour préparer les test-matches du XV de France, qui affrontera le Japon le 9 novembre, la Nouvelle-Zélande le 16 novembre et l'Argentine le 22 novembre, au Stade de France.

Le grand retour de Dupont

Antoine Dupont (27 ans, 52 sélections), qui pourrait récupérer le capitanat laissé en son absence à Grégory Aldritt, va faire son grand retour en Bleu après avoir renoncé à jouer le Tournoi des six nations pour se préparer avec l'équipe de rugby à VII, avec laquelle il a décroché l'or olympique cet été.

Derrière l'intouchable Dupont, deux autres demis de mêlée ont été appelés à rejoindre Marcoussis : l'habituelle doublure Maxime Lucu, et la pépite Nolan Le Garrec, qui avait terminé le Tournoi 2024 comme titulaire devant le joueur de l'UBB. Baptiste Serin, qui avait été capitaine de la tournée sud-américaine cet été sans les joueurs cadres, n'est pas rappelé, pas plus que le Lyonnais Baptiste Couilloud, qui enchaîne les essais en Top 14.

En l'absence de Ntamack, deux ouvreurs de métier ont été sélectionnés : le Bordelais Matthieu Jalibert (25 ans, 33 sélections), qui a occupé le poste durant la Coupe du monde et le début du Tournoi des Six nations 2024, et le Lyonnais Léo Berdeu (26 ans, 0 sélection).

Mais un autre joueur pourrait tenir la corde à l'ouverture : le polyvalent Toulousain Thomas Ramos (29 ans, 36 sélections), qui avait remplacé Jalibert à l'ouverture face à l'Angleterre et le Pays de Galles après sa blessure à une cheville. Un repositionnement de Ramos pourrait libérer le poste d'arrière pour le Parisien Léo Barré ou le Bordelais Romain Buros, tous deux appelés.

Marchand absent, Jelonch de retour

Aux ailes, les cadres (Damian Penaud, Gabin Villière, Louis Bielle-Biarrey) sont bien là, tout comme le jeune Théo Attissogbe, 19 ans et révélation de la saison en Top 14, ainsi que le Toulousain Matthis Lebel. Devant, le seul absent de taille est le talonneur Julien Marchand. Son compère à Toulouse Peato Mauvaka lui est préféré, accompagné de Gaëtan Barlot de Castres et du novice bordelais Maxime Lamothe.

Le troisième ligne Anthony Jelonch, qui a retrouvé les pelouses en septembre après une nouvelle grave blessure à un genou, signe lui son retour dans un pack qui retrouve des têtes habituelles: Aldritt et François Cros en 3e ligne, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou en deuxième ligne, Uini Atonio, Reda Wardi ou Jean-Baptiste Gros pour les piliers.

Au centre, en l'absence de Nicolas Depoortère (fracture du plancher orbital), les expérimentés Jonathan Danty et Gaël Fickou sont de retour. Le joueur de l'UBB Yoram Moefana est bien présent, malgré sa probable suspension à venir après un carton rouge à la suite d'un plaquage dangereux sur Danty.

L'affaire Jegou-Auradou en toile de fond

Pour cette première liste après la tournée cauchemardesque en Amérique du Sud, ni le Rochelais Oscar Jegou ni le Palois Hugo Auradou n'ont été appelés. Toujours inculpés pour viol aggravé en Argentine, les deux joueurs, dont la demande de non-lieu doit être examinée prochainement, ne feront pas leur retour en équipe de France tant que la procédure judiciaire n'est pas achevée, avait déclaré le président de la FFR Florian Grill.

L'arrière de Toulon Melvyn Jaminet est lui toujours suspendu après la diffusion de propos racistes sur ses réseaux sociaux lors de cette même tournée. S'il devrait retrouver les terrains au début de l'année 2025, son avenir en Bleu est incertain, Florian Grill ayant dit dimanche s'y opposer.

Au total huit joueurs à zéro sélection vont rejoindre Marcoussis, dont quatre joueurs de l'UBB, profitant du début de saison canon du finaliste de la saison passée, mais aussi les Toulousains Paul Costes (centre) et Joshua Brennan (deuxième ligne), ainsi que le Bayonnais Tevita Tatafu (pilier).