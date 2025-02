Six-nations : l'émulation «nous pousse vers le haut», assure Dupont

Après les mises à l'écart récentes de plusieurs cadres, Antoine Dupont a affirmé ce samedi que l'émulation "nous pousse vers le haut niveau et vers la performance". Les Français vont tenter de rebondir dimanche face à la Nazionale, en clôture de la troisième journée des Six-Nations, , après avoir été battus par les Anglais le 8 février.

L'émulation "nous pousse vers le haut niveau et vers la performance", a assuré Antoine Dupont samedi après les mises à l'écart récentes de plusieurs cadres, dont celle de Damian Penaud en vue du troisième match du Tournoi des six nations en Italie dimanche.

"On sait que l'émulation, quand elle est positive, elle pousse à la performance collective", a expliqué le demi de mêlée du XV de France après le traditionnel entraînement du capitaine de veille de match au Stade Olympique de Rome.

"Aujourd'hui, c'est la performance du terrain qui parle"

L'ailier Damian Penaud, impressionnant avec l'UBB mais à la peine défensivement lors de la défaite en Angleterre malgré un essai inscrit, a été laissé à disposition de son club, en dépit de son statut de cadre. Il a été remplacé dans le XV de départ par le jeune palois Théo Attissogbe (20 ans, 4 sélections).

Avant lui, le centre Gaël Fickou, le troisième ligne Charles Ollivon ou encore le N.8 Grégory Alldritt avaient déjà connu pareil sort lors de la tournée d'automne, conclue sur un sans-faute.

"On a déjà connu cette rotation sur la période de novembre où on a vu des joueurs qui peuvent être habituellement titulaires qui ont été remplaçants ou hors groupe, et les joueurs à leur place ont été au niveau, ce qui a permis de gagner les matches, de rajouter de l'émulation au groupe", a souligné Dupont.

"Aujourd'hui, c'est la performance du terrain qui parle, on en est tous conscient", a-t-il poursuivi, en écho aux propos de Fabien Galthié la veille, qui affirmait : "Pour jouer dans cette équipe, il faut performer".

"On a toujours la pression du résultat"

Les Français tenteront de rebondir, après le revers subi à Twickenham (26-25), dimanche à 16h00 face à la Nazionale, en clôture de la troisième journée, un match "sous pression" selon Dupont.

"Au vu de nos ambitions, on a toujours la pression du résultat parce qu'on veut gagner tous les matches de toute façon", a estimé "Toto".

"J'espère que cette défaite nous aidera à nous remotiver et à transformer la mauvaise énergie qu'on avait à la fin du match en motivation pour que ça nous pousse demain (dimanche)", a-t-il poursuivi.