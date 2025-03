Tennis : Stefanos Tsitsipás revient à son meilleur niveau avec une raquette... maquillée

Battu par Holger Rune, Stefanos Tsitsipás ne jouera pas en quart de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Le grec est tout de même en train de revenir progressivement à son meilleur niveau, grâce à une raquette... qui n'est pas celle de son sponsor officiel. Qu'importe, il la maquille et le tour est joué.

Stefanos Tsitsipás joue désormais avec une Babolat aero dont le cadre a été peint en noir ! Il a néanmoins inscrit le logo Wilson, son sponsor, sur sa raquette déguisée. Résultat : le numéro 9 mondial, qui n'avait plus gagné de tournoi depuis près d'un an, s'est imposé à Dubaï.

Un stratagème inédit à haut niveau

Interrogé par Tennis Channel, le joueur grec assume son choix : "J'adore ma raquette, je peux faire plus de choses quand je frappe la balle, j'ai plus de puissance et cela me rend très joyeux", confie le tennisman.

Qu'un joueur change de modèle de raquettes est très courant - Roger Federer l'avait fait au cours de sa carrière - mais qu'une star mondiale maquille sa raquette pour jouer avec une autre marque que celle de son sponsor, c'est inédit.

Vers une sanction ?

Et cela pourrait avoir des conséquences, prévient le consultant d'Europe 1, Cédric Pioline. "Un équipementier, il achète l'exclusivité. Et il y a possiblement un déficit d'image aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont rompre le contrat ? Est-ce qu'ils vont poursuivre Tsitsipás pour d'éventuels dédommagements ?", interroge-t-il.

Car cela renvoie l'image que les raquettes Wilson sont de mauvaise qualité, ce qui n'est évidemment pas le cas. En attendant, avec sa nouvelle raquette, Stefanos Tsitsipás compte bien réaliser dans un peu plus de deux mois un très grand tournoi de Roland-Garros.