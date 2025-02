Tennis : Emma Raducanu harcelée par un homme lors du tournoi WTA 1000 de Dubaï

Lors d'un match du WTA 1000 de Dubai, la joueuse britannique Emma Raducanu, vaiqnueure de l'US Open en 2021, a été prise pour cible par un "homme au comportement obsessionnel". Cet individu a été identifié et a ensuite été exclu, a affirmé l'instance du tennis féminin, évoquant un "incident de sécurité".

La Britannique Emma Raducanu a été prise pour cible en début de semaine par un "homme au comportement obsessionnel" lors du tournoi de tennis de Dubaï, a annoncé mercredi la WTA, précisant que l'homme avait été "exclu" de l'événement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'homme avait eu un "comportement obsessionnel" la veille

La Britannique de 22 ans, actuelle 61e mondiale, était menée 2-0 dans le premier set contre la Tchèque Karolina Muchova mardi lorsqu'elle s'est approchée de l'arbitre central, puis s'est brièvement réfugiée derrière la chaise de celui-ci. Muchova est allée voir pourquoi la lauréate de l'US Open 2021 s'était arrêtée de jouer, quand celle-ci est réapparue, essuyant des larmes avec sa serviette.

La WTA a expliqué dans un communiqué que la veille, lundi, "Emma Raducanu a été abordée dans un lieu public par un homme qui a fait preuve d'un comportement obsessionnel". Or "ce même individu a été identifié dans les premiers rangs lors du match d'Emma mardi (...) et a ensuite été exclu", a continué l'instance, évoquant un "incident de sécurité". "Il sera banni de tous les événements de la WTA dans l'attente d'une évaluation de sa dangerosité", est-il ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La WTA souligne qu'elle "travaille activement avec Emma et son équipe pour s'assurer de son bien-être et lui apporter tout le soutien nécessaire". Muchova, 17e mondiale, a finalement remporté le match 7-6 (8/6), 6-4 et s'est qualifiée pour le troisième tour de ce tournoi WTA 1000.

"La réaction a été assez ferme", salue Iga Swiatek

En 2022, un tribunal britannique avait interdit à un homme de s'approcher d'Emma Raducanu pendant cinq ans après des faits de harcèlement. Cet homme s'était notamment rendu à plusieurs reprises au domicile de la joueuse. Iga Swiatek, numéro 2 mondiale, a salué mercredi la fermeté de la WTA. "Je sais que la WTA a interdit à cette personne de se rendre sur n'importe quel tournoi. Je pense donc que la réaction a été assez ferme", a déclaré la Polonaise, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale à Dubaï.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'apprécie cela parce que c'est la responsabilité de la WTA d'assurer notre sécurité, de faire en sorte que l'environnement soit sûr pour nous. Je pense qu'avec leur aide, tout va bien. Même si c'est difficile d'éviter ces situations", a-t-elle ajouté. Swiatek a révélé qu'elle avait frôlé un incident avec un fan lors d'un événement en Pologne dans le passé et que les joueurs devraient être sur leurs gardes dans les lieux publics pour détecter et signaler toute menace le plus tôt possible.

Par ailleurs, la jeune Russe Mirra Andreeva (N.14) a indiqué avoir reçu des menaces en ligne inquiétantes lorsqu'elle jouait encore sur le circuit ITF, antichambre de la WTA. "Je me souviens d'une fois, quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, je jouais l'un de mes premiers tournois ITF et j'ai reçu un message après ma défaite qui disait : 'Regarde autour de toi parce que je vais te trouver et je vais te couper les bras'. C'est le message dont je me souviens encore aujourd'hui", a expliqué la joueuse de 17 ans. Les messages haineux postés en ligne par des parieurs sportifs sont presque quotidiens pour les joueurs de tennis.