Tennis : fin de parcours pour Venus Williams, sèchement battue par la Polonaise Magdalena Frech à Washington

Deux jours après avoir battu la 35e joueuse mondiale Peyton Stearns, Venus Williams, 45 ans, n'a rien pu faire face à la Polonaise Magdalena Frech (24e) en 8e de finale du tournoi de Washington. Cette semaine, elle est devenue la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à remporter un match sur le circuit principal.

Pas de deuxième exploit d'affilé pour Venus Williams. Deux jours après sa très belle victoire contre la 35e mondiale Peyton Stearns au tournoi de Washington, la joueuse américaine de 45 ans, qui retrouvait les terrains après plus d'un an sans jouer, s'est trouvée bien impuissante face à la Polonaise Magdalena Frech (24e) en 8e de finale. Une défaite sèche 6-2 / 6-2 qui n'entache en rien le bilan de ce retour à la compétition.

"Je me suis tellement amusée, j'ai pu jouer beaucoup de matches ici, c'est un plus, je ne pourrais pas être plus heureuse de ma première semaine", a en effet déclaré la joueuse aux sept titres en Grand Chelem à l'issue de la rencontre. L'aînée des soeurs Williams a reconnu un "manque de jus" ce jeudi. "J'ai essayé de trouver de l'énergie mais je n'ai pas pu. Quatre matches dès la première semaine (avec ceux en double, ndlr), c'est beaucoup !", a-t-elle souri. Venus Williams a, en effet, souffert physiquement, ne parvenant plus à lâcher ses coups comme elle y était parvenue il y a deux jours face à sa compatriote. Après une quinzaine de minutes de jeu pendant lesquelles sa puissance a fait vaciller la Polonaise, elle a rapidement baissé en intensité.

Cincinnati puis l'US Open

Au cours de cette semaine dans la capitale américaine, Venus Williams, qui n'avait plus gagné depuis deux ans sur le circuit principal, est tout de même devenue la deuxième joueuse la plus âgée à remporter un match lors d'un tournoi WTA depuis Martina Navratilova (47 ans, en 2004). Une longévité d'autant plus impressionnante qu'il y a un an, la championne américaine subissait une opération de fibromes utérins, des tumeurs bénignes aux douleurs parfois intenses.

Le retour à la compétition va se poursuivre dans les prochaines semaines pour Venus Williams puisqu'elle bénéficie d'une wild card (invitation) pour le Masters 1000 de Cincinnati début août. Elle participera également à la formule revisitée du double mixte à l'US Open, aux côtés du géant américain Reilly Opelka (27 ans, 2,11m). Plus de 30 ans après son premier match en professionnel, la Californienne, qui assure n'avoir "jamais perdu la forme", aura donc à nouveau l'occasion de briller sur les terres qui ont bâti sa légende.