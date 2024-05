Roland-Garros : «On revient à l'âge d'or du tennis», Gilles Moretton se réjouit déjà de cette édition 2024

Sur le court de Roland-Garros, Gilles Moretton, interviewé par Europe 1, ne cache pas son enthousiasme. Il rappelle que le tournoi a démarré il y a une semaine déjà avec la phase de qualification. "On a accueilli 75.000 personnes dans une ambiance absolument extraordinaire, où les gens ont pris vraiment du plaisir, à la fois à assister aux rencontres, mais aussi aux entraînements de Nadal quasiment tous les jours", insiste le président de la Fédération française de tennis.

1,15 million de licenciés

Au vu du succès de cette semaine de qualification, Gilles Moretton ne peut constater un regain d'intérêt pour le tennis mais aussi l'arrivée d'un nouveau public. Selon lui, c'est notamment grâce aux tarifs alléchants : "12 euros sur les moins de 25 ans, ou 25 euros pour venir assister à huit heures de tennis". Les spectateurs ont ainsi pu voir des emblèmes du tennis, comme Nadal ou Djokovic s'entrainer. "Les matchs, c'est pour nous, Fédération, un outil extraordinaire de promotion", ajoute Gilles Moretton.

Il poursuit : "L'objectif d'une fédération, c'est que les gens, lorsqu'ils regardent un tournoi comme Roland-Garros, aient cette envie de jouer, envie de rejoindre nos clubs et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est la raison pour laquelle la fédération est en très bonne santé". Le président assure que 1,15 million de personnes seront bientôt licenciées. "On revient à l'âge d'or du tennis dans les années 80-90. Donc oui, c'est un vrai succès et une satisfaction".

"Nadal n'est pas fini"

Cette édition de Roland-Garros est aussi particulière car ce pourrait bien être la plus ouverte depuis 20 ans. En tout cas, dans le tableau masculin, il y a des têtes d'affiche, mais pas de grandissime favori. "On s'attendait à une année assez fermée avec du Djokovic, Nadal, peut-être Alcaraz et puis derrière, on avait du mal à voir", affirme Gilles Moretton. "Chez les filles, c'est vrai que c'est assez serré, entre Swiatek, Sabalenka, Coco Gauff. Nos Françaises ont une carte à jouer. Même chose, on a des Français qui pointent le bout du nez sur terre battue. Il y a un tableau ouvert chez les hommes".

Alors que l'implication de Rafael Nadal, blessé, reste incertaine cette année, Gilles Moretton reste optimiste. "Je pense que Nadal est là depuis lundi. Il s'est préparé très sérieusement, même si il est forcément en manque de compétition. On le sait, quand il vient sur un tournoi, il ne vient pas pour faire de la figuration", estime-t-il. "Maintenant, le tirage au sort lui a réservé un os au premier tour avec Zverev. Ce n'est pas un tour facile pour démarrer, mais c'est aussi peut-être l'occasion pour lui d'élever le niveau de son jeu très vite."

Gilles Moretton poursuit à propos de l'Espagnol : "Il n'aura pas beaucoup de temps pour pour se mettre au diapason". Il rappelle, toutefois, qu'entre Nadal et Roland-Garros, "c'est une histoire d'amour entre entre le stade. Sur le court central, il a forcément des émotions et des énergies qu'il va aller récupérer et on va voir ce que ça va donner". Le président de la fédération prévient également : "Faisons attention, Nadal n'est pas fini, il l'a dit, il ne l'envisage pas encore la fin, même s'il sait que la fin n'est pas très loin, il va jouer en tout cas à 200%, ça, c'est une certitude".