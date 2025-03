Teddy Riner sur les débordements dans le football : «Au judo, si vous faites un geste de travers, vous êtes disqualifié»

Invité du "Studio des Légendes" sur Europe 1, Teddy Riner, le judoka le plus titré de l'histoire, regrette profondément les débordements qui peuvent avoir lieu dans les stades de football, faisant référence au déploiement de banderoles insultantes visant la mère d'Adrien Rabiot, lors du match entre le PSG et l'OM dimanche.

Sa longévité et sa régularité au plus haut niveau en font une référence absolue. Teddy Riner est entré un peu plus dans la légende de son sport en remportant son troisième titre olympique en individuel dans la catégorie reine des plus de 100 kg à l'été 2024.

Le judoka le plus titré de l’histoire se lance dans l'organisation de tournois en créant sa propre compétition, la "Riner Cup", un événement créé pour "redonner" au public "l'amour" reçu au cours de sa carrière. La compétition sera ouverte à tous à partir de la ceinture verte et aura lieu les 5 et 6 avril prochains à Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Elle rassemblera des judokas amateurs des catégories cadets, des juniors et des seniors. À la clé : des dotations financières pour les adultes et des cadeaux pour les enfants.

"Il faut mettre un cadre sinon ce n'est plus le sport"

Invité exceptionnel de Jacques Vendroux dans Le Studio des Légendes vendredi soir, Teddy Riner en a profité pour faire passer quelques messages, notamment au sujet de l'une de ses passions, le football. Banderoles et chants insultants... Teddy Riner regrette profondément les débordements que peuvent connaître les stades. "Je n'aime pas ça, personne ne devrait aimer ça et je pense que les instances sportives devraient sévir un peu plus et je pense que certaines choses seraient bien réglées et il n'y aurait plus de débordements. Les instances sportives ont aussi un rôle et un devoir. Il faut se réveiller. Nous, le judo, c'est cadenassé. Si vous faites un geste de travers, vous êtes disqualifié !", a-t-il comparé.

Teddy Riner a également dénoncé les images de Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais, hurlant sur Benoît Millot, le visage à quelques centimètres de celui de l’arbitre, lors du match de championnat contre Brest, dimanche 2 mars, et a appelé la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marie Barsacq, à plus de fermeté.

"Le foot est un sport qui est au-devant de la scène. C'est le rôle de la ministre des Sports que le sport se passe bien dans le pays et elle le fera, j'en suis sûr", a-t-il soutenu. Face à ces scènes, Teddy Riner dit même éteindre la télévision devant ses enfants. "À un moment, il faut mettre un cadre sinon ce n'est plus le sport", a-t-il tranché.