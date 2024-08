JO de Paris 2024 : Teddy Riner, le colosse des tatamis et triple médaillé d'or olympique, prêt au combat

L'heure est enfin arrivée pour Teddy Riner et il compte bien enflammer les tatamis, ce vendredi, pour sans doute, ses derniers Jeux olympiques. À 35 ans, le judoka aux quatre médailles olympiques se sent d'attaque, toujours aussi sûr de son judo.

"Je suis prêt. Je suis très content. Niveau mental, physique, on est très bien. Mais les Jeux, c'est aléatoire et parfois, on peut être bien et passer à côté. Donc, je vais faire ce qui est en mon pouvoir pour être le meilleur et ramener cette médaille d'or", précise le judoka français.

"J'ai organisé certaines choses autour de moi qui m'ont permis d'en arriver là"

Reparti à Tokyo avec uniquement le bronze autour du cou, Teddy Riner compte bien prendre sa revanche ici, à Paris. Des jeux à la maison qu'il n'imaginait pas manquer : "Il n'y a pas beaucoup de sportifs qui ont pu avoir la chance d'avoir les JO à la maison. Après Tokyo, jamais, je me suis dit que je ferai les Jeux et j'ai commencé à comprendre qu'ils allaient être les Jeux olympiques à Paris".

Une prise de confiance qui a permis au champion de se relancer dans une nouvelle préparation pour disputer les JO : "Je me suis dit 'Ouais, je vais peut-être continuer'. Ça m'a donné un second élan. J'ai organisé certaines choses autour de moi qui m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Et puis, heureusement que j'ai des personnes autour de moi qui me permettent de performer", explique-t-il.

Une préparation qui pourrait lui permettre d'entre encore un peu plus dans la légende des Jeux olympiques en décrochant une quatrième médaille d'or olympique.