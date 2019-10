Sylvinho viré de l'OL : avant, "il portait les plots les jours d’entraînement", tacle Guy Roux

RÉACTION

"Si un menuisier embauche un garçon qui n’a jamais touché une scie, il va se faire couper la main". Guy Roux a décidé de manier la métaphore pour réagir, mardi sur Europe 1, au licenciement de Sylvinho, désormais ancien entraîneur de l’Olympique lyonnais. Après le derby perdu dimanche à Saint Etienne, Jean-Michel Aulas a décidé de se séparer de son technicien brésilien, dont c’était le premier contrat en tant que numéro 1 sur un banc de touche.

"Il faut apprendre"

Et c’est cette inexpérience que Guy Roux avance pour expliquer ce passage éclair sur le banc de l’OL. "Il faut apprendre. Il a été joueur de football, ce monsieur, très bon même. Il était adjoint d’une sélection nationale. Mais d’abord, une sélection nationale ça travaille 40 jours par an, ce n’est pas beaucoup sur une année", assène le consultant football d’Europe 1. "Et puis il était adjoint, il portait les plots, les jours d’entrainement..."