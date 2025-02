Super Bowl 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder l'événement en France ?

C'est l'événement sportif le plus suivi des États-Unis : la grande messe du football américain aura lieu ce dimanche 9 février, à partir de 00H30, heure française. Au-delà du sport, les spectateurs s'attendent également au show musical légendaire de la mi-temps, assuré cette année par le rappeur multirécompensé Kendrick Lamar.

Du sport et du show à la sauce américaine. Chaque année, le Super Bowl, qui voit s'affronter les deux meilleures équipes de football américain de la National Football League (NFL), est scruté par les yeux du monde entier. Pour cette édition de 2025, les Chiefs de Kansas City et les Philadelphia Eagles, qui ont triomphé dans leurs matchs respectifs, tenteront de décrocher le prestigieux trophée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus que le sport, peu pratiqué dans le reste du monde, c'est aussi le show de la mi-temps qui sera prisé par les téléspectateurs. Il verra cette année performer le rappeur Kendrick Lamar, qui possède à son actif 22 Grammy awards dont cinq remportés le 2 février dernier. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs artistes hip-hop de tous les temps, parmi les plus suivis et les plus influents de sa génération. Sur scène, il sera accompagné de l'artiste SZA, avec qui le rappeur a déjà collaboré sur le titre "All the Stars" en 2019.

Le Super Bowl diffusé sur M6, BeIN Sports et DAZN

Le match prendra place en Louisiane, au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans, l'un des stades les plus emblématiques de la NFL. Il débutera à 18h30, heure américaine et plusieurs chaînes françaises ont décidé de consacrer une partie de leur antenne pour l'occasion.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les téléspectateurs français pourront donc retrouver le show à partir de 00h30 sur la chaîne payante BeIN Sports (disponible dans le bouquet Canal + sport) et sur M6, qui consacre d'ailleurs une partie de son antenne le dimanche au Super Bowl. La plateforme DAZN diffuse elle aussi le Super Bowl, et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas besoin d’abonnement pour y assister. Le match et le spectacle de la mi-temps seront disponibles à hauteur de 99 centimes.

Et comme chaque année, l'événement sera accompagné d'une pluie de publicités et de bande-annonce de certains des films les plus attendus de l'année.