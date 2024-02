Plus de 120 millions d'Américains ont regardé le Super Bowl, record d'audience

"La couverture par CBS Sports du 58e Super Bowl (...) a été la plus regardée de l'histoire avec une audience totale de 123,4 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, incluant CBS Television Network, Paramount+, Nickelodeon, Univision, et CBS Sports, Univision et les propriétés numériques de la NFL, dont NFL", a indiqué dans un communiqué CBS Sports, en disant se baser sur les mesures d'audience de la société Nielsen.

L'année précédente était déjà un record, avec 115,1 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 7% pour l'édition qui a eu lieu dimanche. Les finales du championnat de football américain dépassent désormais chaque année les 110 millions de téléspectateurs et sont de loin le spectacle le plus regardé aux États-Unis.

La présence Taylor Swift a attiré des curieux

Au-delà du choc entre les deux meilleures équipes de l'année, le Super Bowl attire aussi pour son célèbre show musical de la mi-temps, assuré cette année par la star du R&B Usher, et les grandes entreprises américaines rivalisent d'imagination pour placer leurs meilleures publicités, devenues un spectacle dans le spectacle.

Mais pour cette édition, la curiosité avait encore grandi autour de la présence dans les tribunes de la star de la pop américaine Taylor Swift, en couple avec un joueur des Kansas City Chiefs, Travis Kelce, qu'elle est descendue embrasser sur la pelouse après une victoire au bout du suspense.

Portés par Kelce, mais surtout par leur quaterback vedette Patrick Mahomes, Kansas City l'a emporté 25 à 22 après prolongation face aux San Francisco 49ers, à Las Vegas.