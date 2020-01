Sportifs, politiques, artistes, fans… le monde rend hommage à Kobe Bryant

"Ce soir c’est pour Kobe". Les hommages pleuvent dans le monde entier après la mort de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère survenu dimanche à Calabasas, au sud de la Californie. Le monde de la musique, qui célébrait la cérémonie des Grammy Awards, lui a rendu hommage. Le show se déroulait au Staples Center de Los Angeles, où Kobe Bryant a jouée des années pour les Lakers. La chanteuse américaine Lizzo, nommée huit fois, lui a dédié sa performance d’ouverture.

L'hommage de la musique

La maîtresse de cérémonie Alicia Keys lui a aussi rendu un long hommage. "Nous ressentons tous la même tristesse en ce moment", a lancé la chanteuse. "Aujourd'hui, Los Angeles, l'Amérique et le monde entier ont perdu un héros, et nous nous retrouvons littéralement ici, le cœur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a bâtie", a-t-elle souligné, avant d'entonner une version poignante de It's So Hard to Say Goodbye, accompagnée du groupe soul Boys II Men.

"We're literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built." At the Staples Center, @aliciakeys opens the #GRAMMYs with a touching tribute. pic.twitter.com/wPY8VkReOb — CBS (@CBS) 27 janvier 2020

La légende du rap Snoop Dogg, figure de la ville de Los Angeles et immense fan des Lakers, a expliqué avoir "le cœur brisé". "Le monde a perdu un géant aujourd'hui. Repose en paix Kobe Bryant", a déclaré la superstar du rap et de la pop Pharrell Williams. "Mon cœur est en morceaux depuis que j'ai pris connaissance de cette tragédie inimaginable, je ne peux pas imaginer ce que vivent en ce moment les familles", a de son coté tweeté la chanteuse Taylor Swift.

Le basket en deuil

Dans l’univers du basket, la peine est immense. LeBron James, la star des Lakers, a été apperçu sur le tarmac de l’aéroport de Los Angeles, enlacée par une personne et en larmes. Des images terribles qui ont fait le tour du monde. Plusieurs légendes ont exprimé leur douleur sur les réseaux sociaux. "J'ai le coeur brisé par cette nouvelle. Tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe Bryant, mes pensées et mes prières vont vers sa femme et ses enfants #légende #mamba #goat", a réagi sur Twitter le français Tony Parker, qui a affronté Bryant avec San Antonio pendant une quinzaine d'années.

L'Espagnol Pau Gasol, qui a gagné deux titres NBA avec Kobe sous le maillot des Lakers, s'est dit "pire que dévasté". "Mon grand frère... Je ne peux juste pas y croire". Magic Johnson, un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, a qualifié Kobe Bryant de "plus grand Laker de tous les temps", titre qu'il pourrait pourtant facilement revendiquer. "Je n'ai pas de mots pour exprimer ma douleur", a tweeté Shaquille O'Neal, coéquipier et meilleur ennemi de Bryant à Los Angeles au début des années 2000. "JE SUIS MALADE", a-t-il insisté.

Dimanche soir, les Raptors et les Spurs se sont affrontés dans une ambiance lourde. Les deux équipes se sont concertées pour un hommage. Chacune a laissé écouler 24 secondes, en hommage au mythique numéro de Kobe Bryant, sur sa première possession de balle.

The Raptors and Spurs both took 24-second violations at the start of their game in honor of No. 24, Kobe Bryant.



The crowd gave a standing ovation along with Kobe chants. pic.twitter.com/C2VD5iZez9 — ESPN (@espn) 26 janvier 2020

La voix du speaker ... pic.twitter.com/y0ADcEQvhw — Damien Dupont (@Dupont_Damien) January 26, 2020

Les fans inconsolables se sont rassemblés près du Staples Center à Los Angeles pour déposer fleurs, bougies, ou encore pancartes rendant hommage au joueur aux 30.000 points marqués.

Un sportif admiré

Plus largement, le monde du sport a rendu hommage au Black Mamba. Les joueurs du Paris-Saint-Germain Neymar et Kylian Mbappé ont publié une photo assortie d'un texte sur leurs réseaux sociaux. "C'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous, pas seulement les fans de basket mais pour tout ce qu'il a fait pour le sport", a réagi le Brésilien, qui a salué la mémoire de son ami avec un geste de prière et un N.24 formé avec ses doigts après son but marqué dimanche sur le terrain de Lille avec le Paris SG. Quant à Mbappé, il a publié sur son compte Instagram une photo en noir et blanc où il est au côté de Kobe, avec ces mots: "RIP LEGEND"

"Une légende sur les parquets"

Le président Donald Trump a également réagi en évoquant "une terrible nouvelle". Lors d'un meeting de campagne dans l'Iowa, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden a rendu hommage à l'ancien arrière des Lakers. "Cela vous fait réaliser que chaque jour doit compter". L'ancien président Barack Obama, grand amateur de basket, lui a rendu un hommage appuyé : "Kobe était une légende sur les parquets et commençait à l'être dans ce qui aurait été un second acte tout aussi fort".