Mort de Kobe Bryant : "C'est un mythe du basket qui disparaît", réagit George Eddy

"Je suis effondré, c'est un drame terrible. Tout ça me donne vraiment envie de pleurer." C'est avec beaucoup d'émotion que George Eddy, journaliste sportif franco-américain et spécialiste du basket, a réagi dimanche soir dans "Europe 1 Sport" à la mort de Kobe Bryant. À 41 ans, la star de la NBA, retraité depuis 2016, a perdu la vie, dimanche, dans un accident d'hélicoptère. "Le voir disparaître comme ça, cela fend le cœur. Ce choc nous tombe sur la tête, c'est incroyable", a glissé George Eddy.

"Le meilleur palmarès de la décennie"

Le journaliste a salué un grand joueur. "Après la retraite de Michael Jordan, c'est Kobe Bryant qui est devenu la star de la NBA. Il était une star planétaire, aussi connu en Chine qu'aux Etats-Unis ou en France." Et ce n'était pas pour rien. "Il avait le meilleur palmarès de la décennie, il a mis 81 points dans un match, le deuxième plus gros score de l'histoire sur un match. C'est un mythe du basket qui disparaît."

Au-delà de ces impressionnantes performances, George Eddy se souvient d'un grand homme. "Il avait une gnaque pas possible, un talent formidable. Il a gagné presque autant de titre que Jordan, c'était vraiment un homme remarquable pour l'éthique de travail". À l'instar d'un LeBron James, "c'était le plus gros travailleur de toute la NBA même s'il en était la plus grande star. Il était parti pour être encore présent dans l'esprit des fans de basket pour les 40 prochaines années."