"Soutiens ton club", la plateforme pour venir en aide à ses clubs sportifs favoris

Depuis plusieurs mois, nombreux sont les clubs sur les 360.000 associations sportives du pays à souffrir économiquement de l'arrêt des compétitions. Selon une étude du laboratoire d'idées Sport et citoyenneté et de la start-up La Centrale du sport, les pertes moyennes par club amateur se chiffrent à 6.800 euros. Et huit événements en moyenne, comme les tournois qui fournissent des recettes, ont été annulés dans chaque club entre mars et mai. D'où la mise en place de la plateforme en ligne "Soutiens ton club", "un outil important pour permettre aux clubs sportifs qui sont en difficulté de pouvoir récupérer un peu de trésorerie pour préparer la saison prochaine", explique vendredi sur Europe 1 Thierry Braillard, le président de la Fondation du sport français, qui est à l'origine de l'initiative.

Des dons fléchés vers un club

L'ancien secrétaire d’Etat chargé des Sports précise le fonctionnement de la plateforme : "Toute personne physique ou société souhaitant apporter un don qui fera l'objet d'une déduction fiscale à hauteur de 66% peut le faire sur 'Soutiens ton club'. Ce don, les donateurs peuvent le flécher. C'est-à-dire que plutôt qu'il aille à une oeuvre collective, ils peuvent choisir eux-mêmes le club sportif à qui ils veulent faire ce don."

Pour le moment, 3.600 associations sportives se sont inscrites sur la plateforme, mais de nouvelles la rejoignent chaque jour. Pour pouvoir faire un don à votre club de cœur, celui-ci doit bien avoir fait la démarche de se notifier auprès de "Soutiens ton club". Au total, 350.000 euros ont déjà été récoltés.

"Bien sûr qu'il faut que les clubs s'approprient l'opération", avertit d'ailleurs Thierry Braillard. "Si elle est un succès, c'est parce que les clubs se la seront appropriée et iront eux-mêmes chercher des donateurs."

"Le trou dans la raquette, ce sont les clubs gérés par les bénévoles"

"Le trou dans la raquette, c'est effectivement les clubs qui sont gérés par les bénévoles. Et le fonds de soutien 'Soutiens ton club' est véritablement l'outil qui va permettre de répondre à tous ces clubs gérés par des bénévoles et qui ont perdu beaucoup de leurs recettes", salue Jean-Paul Omeyer, vice-président en charge des Sports de la région Grand Est, au micro d'Europe 1.

La plateforme "Soutiens ton club" donne aussi la possibilité d'alimenter un fonds de solidarité. À la fin de l'opération, celui-ci sera intégralement distribué à des associations sportives qui n'auront pas reçu de dons et/ou seront toujours en difficulté.