Sélection brésilienne, équipe de France, Paris Saint-Germain : où va aller Zinédine Zidane ?

Quel avenir se dessine pour Zinédine Zidane ? Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, l'ancien champion du monde tricolore est à la recherche d'un nouveau projet, les Bleus étant sa destination idéale. Mais cet avenir sur le banc de l'équipe de France est étroitement lié à celui de Didier Deschamps.

Et pour cause, Didier Deschamps a rempli son contrat, celui d'atteindre au moins les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. Un résultat qui lui permet d'être maître de son destin et de pouvoir choisir librement de son avenir à la tête des Bleus. Une décision qu'il doit donner au mois de janvier 2023.

Vers la Seleção ?

La Seleção de Neymar serait de son côté à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour remplacer Tite depuis le décevant résultat au Mondial 2022 avec une élimination face à la Croatie en quarts de finale. Les dirigeants brésiliens auraient même fait de Zinédine Zidane un candidat sérieux pour prendre la relève.

En effet, les conditions de recrutement pour occuper le banc du Brésil seraient être un entraîneur libre, étranger et expérimenté. Le profil de Zinédine Zidane coche ainsi toutes ces cases.

Mais il n'est pas le seul. En effet, d'autres noms sont évoqués : Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Roberto Martinez ou encore Rafael Benitez.

Retour dans un club ?

Autre option pour l'ancien entraîneur du Real Madrid : un club. Mais ce serait alors un aveu d'échec pour l'ancien Madrilene. En effet, Zinédine Zidane avait refusé des contrats mirobolants proposés par Manchester United puis le Paris Saint-Germain l'année dernière. Le champion du monde 1998 n'avait alors qu'une option en tête : l'équipe de France.

Celui qui a remporté la Ligue des Champions trois fois de suite avec la Maison Blanche (2016, 2017, 2018) s'était résolu à attendre 2022… mais manque de chance. Didier Deschamps a réussi son Mondial.

"Zizou" semble donc attendre la décision officielle de Didier Deschamps. Réponse début 2023 ?