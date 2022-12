Adieux à ses filles, hommages de joueurs : le «roi» Pelé au plus mal à l'hôpital de Sao Paulo

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour celui qui a marqué de son empreinte le football brésilien. Selon les dernières nouvelles fournies par les proches de Pelé, l'état de santé de l'icône du Brésil s'est considérablement dégradé. Sa famille était d'ailleurs réunie au grand complet dimanche, jour de Noël, pour rester à son chevet.

Les trois enfants du "roi" ont trôné à ses côtés, comme ils l'ont montré dans une photo publiée sur les réseaux sociaux. L'ancien footballeur, alors âgé de 82 ans, est pris en charge à l'hôpital de São Paulo, au Brésil, depuis un mois. Il souffre d'un cancer du colon (découvert en septembre 2021) ainsi que des dysfonctionnements rénaux et cardiaques.

Adieux à ses filles

Si les maladies d'Edson Arantes do Nascimento (son nom intégral) ont progressé et aggravent son état de santé, un nouveau bilan médical devrait être dévoilé au cours de la semaine, ainsi que l'a annoncé l'une de ses filles.

C'est également vers ces dernières que les regards sont tournés et notamment vers sa fille Kely Cristina Nascimento. En effet, cette dernière est en charge de la communication sur le sujet. Jeudi dernier, elle avait publié une photo d'elle et de son père sur son lit d'hôpital avec la légende : "Encore une nuit ensemble".

Et selon plusieurs médias, la légende Pelé aurait fait ses adieux à ses filles comme en témoigne ce tweet : "Pelé dit au revoir à sa famille et à ses amis depuis son lit d'hôpital. Légende du football, Pelé perd lentement la bataille contre le cancer, sa famille dit que "son état s'aggrave encore plus".

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 26, 2022

Hommages de joueurs

Les joueurs, eux aussi, se préparent au pire, à l'instar de l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar. Invité à décerné un trophée de "Joueur de l’histoire" dans le cadre d'une cérémonie après la Coupe du monde de football, la star brésilienne en a profité pour rendre un bel hommage au "roi" Pelé.

"Comme vous le savez, Pelé fait partie de mon histoire, rappelait-il. Roi, notre affection et notre respect pour vous seront éternels. L’hommage est beau et très important non seulement parce que Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde, mais aussi parce qu’il y a eu plusieurs ‘joueurs du match’ à différentes époques du football, mais ‘joueur de l’histoire’, un seul."

Neymar foi convidado a receber o prêmio de Player Of The History, dado para Pelé pela Budweiser. pic.twitter.com/WSOWlYkCj5 — Carolina (@icastroocarol) December 24, 2022

Les prochains jours, et même les prochaines heures seront donc déterminantes pour celui qui a marqué l'histoire du football au Brésil.