Salon nautique de Paris : Europe 1 a embarqué à bord d'un catamaran électrique volant

Un catamaran à moteur, ce n’est pas banal. Encore moins quand il est électrique. Et c’est carrément hors norme lorsqu’il est capable de "voler" au-dessus de l’eau. À l'occasion du Salon nautique de Paris qui s'est achevé ce week-end, Europe 1 a pu essayer ce catamaran conçu par MerConcept, l’entreprise fondée par le navigateur François Gabart.

Dans l’eau, ce bateau bleu de taille modeste, 12 mètres de long, avec ses deux coques façon catamaran, passe inaperçu. Il n’a pas de mât, puisqu’il est équipé de moteurs… électriques ! Mais à une certaine vitesse, grâce à ses appendices, les foils, il s’élève au-dessus des flots, donnant l’impression de voler.

Le double avantage de ce bateau

L’avantage est double, explique Antoine Carraz, directeur du département mobilité maritime de MerConcept : "Il y a deux concepts très intéressants. D’abord, la motorisation électrique, pour dire qu’on a une motorisation décarbonée. Le deuxième concept, c’est de dire que lorsque le bateau flotte, il y a de la résistance créée par l’eau. Et quand on se dégage de cette résistance, on va économiser de l’énergie. Pour aller à la même vitesse, on aura donc besoin de moins d’énergie en volant qu’ en flottant."

Le fait aussi d’être au-dessus des vagues évite l’effet tape-fesse que l’on ressent à bord d’un bateau à moteur classique. Après ce prototype commandé par un riche client privé, mis à l’eau au printemps, l’entreprise bretonne MerConcerpt a d’autres idées, notamment un ferry à foils. À suivre...