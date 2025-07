Les plus beaux voiliers du monde à Dunkerque

Article Suggestions

Les plus beaux voiliers du monde font escale à Dunkerque pour l’événement Voile de Légende. Une cinquantaine de navires sont à visiter gratuitement jusqu’à leur départ vers l’Écosse et la Norvège. Près de 600.000 visiteurs sont attendus, émerveillés par ces bateaux d’exception et l’ambiance unique sur le port.